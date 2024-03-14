前港姐冠軍洗底埋堆圈中富婆團　曾大爆性史傳現身「富豪飯局」

現年29歲的2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）自參選以來是非不斷，除了是林俊賢女兒而為人熟悉，更因曾於ViuTV節目《對號入座》大爆性史，被外界封為「新一代性女」，有傳林鈺洧因不符合港姐形象而未獲邀請加入慧妍雅集。最近林鈺洧已另覓圈子重新出發，當中不乏富貴藝人，日前更性感亮相出席「圈中富婆團」聚會。

林鈺洧因曾於ViuTV節目《對號入座》大爆性史，被外界封為「新一代性女」。（IG圖片）

有傳林鈺洧因不符合港姐形象而未獲邀請加入慧妍雅集。（IG圖片）

林鈺洧上月現身坐擁10億身家的「大馬拿督千金」莊思明及莊思華生日派對，同場的還有家住元朗豪宅的「東張女神」陳懿德、「燒烤場太子爺」羅天宇、劉晨芝等，成功躋身富貴藝人圈。日前，林鈺洧再與莊思明、劉晨芝及譚嘉儀參加富婆直播主Wendy Lai的生日會，為了響應主題「《金手指》復古Look」穿上白恤衫加裸色西裝褸，以無下裝造型盡騷逆天長腿。

林鈺洧再與莊思明、劉晨芝及譚嘉儀參加富婆直播主Wendy Lai的生日會。（IG圖片）

大曬逆天長腿。（IG圖片）

去年有報道指，林鈺洧、譚嘉儀及陳楨怡出席「富豪飯局」，席間三人以短裙上陣，更為工作和發展機會向在場富豪落力施展冧功。消息傳出後，林鈺洧火速於IG發文澄清，只是跟慈善團體人士食飯，更指：「一直以來都希望存好心，做好事。相信做慈善可以無時無刻，任何地方，跟任何人一起做。派月餅活動和一眾傷殘慈善團體的人禮貌吃飯是公司同意出席的。並沒有需要跟相關人士交換聯絡方式及聯絡，一切由公司經理人代安排。一心只想在中秋節做善事，派月餅給傷殘和老人家，竟然被做文章……報章上寫的人我不認識，只是在同一場合出現，沒有任何聯絡。一直面對不實新聞，再次受傷害，但善心是打不死的。」

去年有報道指，林鈺洧出席「富豪飯局」，更為工作和發展機會向在場富豪落力施展冧功。（IG圖片）