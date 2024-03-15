電視台小花慘遭貼色情大字報　被狂粉瘋狂滋擾：唔係第一次

HOY TV節目《健康關注組》主持李婷婷近日慘被「有心人」在有線電視大樓附近貼大字報唱衰，內容更有不少色情成分！李婷婷曾推出個人慈善月曆及純影集的「愛馬女神」，更曾是直播平台「騰訊voov」的首名百萬主播，不過直播主的身分同樣令她惹上不少麻煩，於2022年更有狂粉因愛成恨，甚至上《東張西望》，聲稱曾課金10萬給李婷婷卻真金換來假意，大呻：「佢當我水魚！」但原來實情並非如此，李婷婷更向《香港01》道出多年的無助與委屈：「已經唔係第一次咁！」

李婷婷一年多以來深受委屈！（IG/@tinaltt821）

李婷婷慘遭有心人貼色情大字報！

事緣有一名狂粉沉迷睇一些美女的網上直播，直播的時候為求得到注意而不惜一擲千金，由2018年到2021年3月為止自稱花費超過10萬買虛擬禮物給李婷婷。他上《東張西望》指真金白銀就只換來虛情假意，對於李婷婷表示即將退出直播界，所以就舉辦了送禮物比賽，送禮物金額最多的三位可以與她一食餐飯。怎料這一餐就拖延到接近12月。這位狂粉向《東張西望》表示，該餐飯原定於1點半到2點半，但是整餐飯李婷婷就只是做自己事，簽聖誕卡和自拍，完全忽視了他。

李婷婷私下並不會與Fans有過多接觸！（IG/@tinaltt821）

而李婷婷當時回應指整個見面會並沒有所謂的冷待，更指《東張西望》的報道出街後，令不少人誤會她，痛斥《東張西望》只聽狂粉的片面之語令她飽受壓力：「原本玩Live只係想吸納多啲Fans，都有強調Fans有閒錢先好送禮物畀我，但《東張》報道出街後，好似講到我收咗佢10萬，實質2年總數係3萬，我再同平台拆，實質只有萬幾蚊。」當時，李婷婷亦有出聲明回應事件，但影響力當然不及《東張西望》：「報道出咗街之後，一直都想低調處理，點知換嚟一年多持續性滋擾騷擾，佢仲不時話我係《東張》老千，滋擾行為更加升級，嚴重影響我嘅形象聲譽！」。

報道出街後，聲譽嚴重受損！（截圖）

狂粉上月10月已被定罪，但滋擾行為仍在持續！

有關聲明。

她還表示這位狂粉用不知名方法拿到了她的電話號碼，更經常send信息給她，一時又問她「要多少錢」，一時又問「按摩收幾錢」，她說：「如果唔覆佢仲會喺咁打電話畀我。」李婷婷更指對方多次用金錢利誘她出街，但都遭到她一一拒絕。

非常恐怖！（受訪者提供）

用金錢利誘！（受訪者提供）

李婷婷一律不回覆！（受訪者提供）

如今，再受到色情大字報的滋擾，李婷婷回覆稱已報警處理，更透露深受該名狂粉滋擾長達一年之多，當中的恐怖行為更令人髮指。

李婷婷暫時停工！（IG/@tinaltt821）