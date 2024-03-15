曹永廉唐文龍兄弟聚會驚現前小生　息影接手家族生意做總裁買豪宅

前TVB藝人莫家堯在2004年約滿離巢後淡出演藝圈，並轉行從商，甚少公開露面，但仍不時與圈中好友相約聚會。日前曹永廉分享了兩張合照，並寫道：「二十多年的兄弟聚會，（下次我唔會自拍揸機）@唐文龍Michael @莫家堯 阿呂。」相中所見，頭戴Cap帽的曹永廉負責揸機，留鬚的唐文龍搭住他的膊頭，而莫家堯亦在場，身穿黑色外套的他皮膚黝黑，無論樣貌還是身形都幾乎無變化，感覺亦非常年輕！

兄弟聚會！（微博@曹永廉）

莫家堯感覺年輕。（微博@曹永廉）

畢業於香港演藝學院的莫家堯在1990年加入亞視，曾與萬綺雯主演劇集《點解阿Sir係隻鬼》，其後過檔TVB亦參演了不少劇集，包括《西遊記》、《刑事偵緝檔案III》、《陀槍師姐》、《倚天屠龍記》、《烽火奇遇結良緣》等，當中他在《倚天屠龍記》中飾演的殷六俠，雖然戲份不多，但因精湛演技而為內地觀眾所熟識，成為他的代表作之一。

莫家堯在《倚天屠龍記》中飾演殷六俠。（影片截圖）

戲裏戲外都好Friend。（微博@曹永廉）

重溫過往演出：

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直至2004年莫家堯約滿離巢，出身富裕家庭的他，息影後繼承家業，接手打理家族電子產品生意，成為公司總裁，業務遍佈香港、內地及馬來西亞。2022年有報道指莫家堯斥資2,315萬元購入跑馬地金山花園一個「鳳凰樓層」豪宅單位，單位實用面積910呎，金山花園是該區的老牌豪宅，可飽覽馬場靚景，而莫家堯所購入的「鳳凰樓」位於大廈頂樓對落一層的單位，因此十分搶手。雖然莫家堯已淡出幕前多年，但仍與不少圈中好友保持聯絡，不時相約唐文龍、呂頌賢等揸電單車，身材健碩的他依然英氣十足！

莫家堯曾在2018年應同屆演藝學院同學鄧偉傑邀請，復出出演舞台劇。（IG圖片）

雖然莫家堯已淡出幕前多年，但仍與不少圈中好友保持聯絡。（Facebook@謝君豪）

同為演藝學院同學。（微博@謝君豪）

不時相約呂頌賢揸電單車。（IG圖片）