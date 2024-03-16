金庸遺孀林樂怡現況曝光　16歲譜出忘年戀接管億萬身家

已故武俠小說泰斗查良鏞（金庸）農曆誕辰一百周年，名為《俠之大者—金庸百年誕辰紀念》的活動於昨日（15日）揭幕，生前好友蔡瀾、曾志偉、呂頌賢、呂良偉與太太楊小娟、張玉珊、羅樂林、劉丹、米雪、白彪和黎耀祥等藝人都有現身向這位武俠文學泰斗致敬，當中金庸太太林樂怡亦有低調現身，年過70歲的她打扮高貴優雅，非常有氣質！

金庸遺孀林樂怡氣質優雅！（汪曼玲微博照片）

低調現身！（汪曼玲微博照片）

金庸1947年在杭州認識小5歲的第一任妻子杜冶芬，2人相識隔年完婚，杜冶芬隨他到香港生活，不過金庸忙於工作，杜冶芬不諳粵語，長期獨自在家鬱鬱寡歡，加上金庸收入不多，她無法吃苦，導致婚姻破局，杜冶芬隻身回內地。

之後，金庸在創立「明報」之祭，邂逅了小11歲的記者朱玫，她美麗能幹、具商業與政治才華，雙方於1956年結婚，她一路扶持金庸，卻在工作上有不少口角，加上金庸兒子查傳俠在美國就學為情自殺，也讓2人婚姻缺口越變越大，金庸及後在北角一間咖啡店與16歲的女侍應林樂怡邂逅，不久便互生情愫譜出忘年戀，朱玫揭發婚外情後提出離婚。

金庸先生已經離開大家。（視覺中國）

年輕30歲的林樂怡為第金庸第三任妻子，金庸生前在開會、講學及其他社交場合，都要攜夫人林樂怡前往。不論他們走到哪裏，樂怡的秀麗嫺雅都很受矚目。林樂怡貌美聰穎，金庸迷們在背後稱她為「小龍女」，覺得在情感之路上漂泊了大半生的金庸終於找到了歸宿。談到「小龍女」，金庸笑着表示，太太很照顧他的生活起居，非常注意他的飲食，不准他吃這吃那，而他也能欣然接受。除了飲食之外，他的居家都是由他太太來裝飾，美輪美奐，愛心，用心及智慧都反映在那裏。問他如何經營「忘年之交」的婚姻，他笑着説：「雖然例子不多，但還是可以的，最重要的是互相尊重。」

金庸與妻子林樂怡相差30歲，他以特別的相處方法，維繫這段感情。（VGC）

金庸每年的版權費收入豐厚，晚年居於半山澄碧閣單位，單位由妻子林樂怡於1996年以3,100萬元購入，根據2018年報道指，林樂怡在1996至2012年間於上環、跑馬地、半山購入多個物業，至少價值2億。