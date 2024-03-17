譚詠麟罕談昔日與張國榮之間「恩怨」　親揭宣布不再領獎背後原因

現年73歲的「校長」譚詠麟曾是80年代的天王巨星，貴為殿堂級歌手的他當年獲獎無數，稱霸本地樂壇。不過譚詠麟在1988年《第十屆十大中文金曲頒獎禮》上突然宣布不再領取音樂比賽的獎項，令全城譁然，日前他在伍仲衡的網上音樂節目《週五有周伍》中就親揭背後原因。

貴為殿堂級歌手的譚詠麟當年獲獎無數，稱霸本地樂壇。（資料圖片）

譚詠麟獲邀上伍仲衡的網上音樂節目《週五有周伍》。（影片截圖）

譚詠麟在1988年第十屆十大中文金曲頒獎禮上突然宣布不再領取音樂比賽的獎項，令全城譁然。（YouTube影片截圖）

譚詠麟在節目中除了唱出多首經典金曲之外，還與主持人伍仲衡及周國豐大談樂壇往事，當中亦有提及與哥哥張國榮之間的「恩恩怨怨」。當年譚詠麟與張國榮被傳不和，兩人的歌迷更是勢成水火，甚至會互罵、打交，對此，阿倫都無奈感嘆道：「係歌迷唔生性。」譚詠麟表示與哥哥私底下關係友好，並指當年歌迷誤以為他們之間鬥爭是真的，若哥哥仍再生的話，必定會說：「以前啲友仔係傻嘅。」提及兩位故友張國榮同梅艷芳已離世20載，譚詠麟坦言回顧昔日的影片同照片都會感到唏噓，又笑言將阿梅視如弟弟，更大爆對方會在明星足球隊換衫時，大膽闖入男更衣室，可見兩人之間感情極深厚。

當年譚詠麟與張國榮被傳不和，兩人的歌迷更是勢成水火。（YouTube影片截圖）

譚詠麟對雙方粉絲勢成水火感無奈。（YouTube影片截圖）

哥哥張國榮過往曾在訪問中笑言譚詠麟每年都係大熱。（YouTube影片截圖）

其實兩人私底下關係友好。（YouTube影片截圖）

感情冇問題。（YouTube影片截圖）

提及在第十屆十大中文金曲頒獎禮上宣布不再領獎一事，譚詠麟直言當時的樂壇不健康，因自己入圍各大頒獎禮的歌曲甚多，他認為這個情況不健康，所以經過一個幾月反覆思量後作出決定：「攞獎唔係代表一個人嘅榮耀，亦都代表住香港當年所有人嘅眼光，歌迷嘅心血同埋支持嘅力度，我覺得再多幾年都係咁，我覺得何必呢？不如留返啲機會畀努力付出嘅人。」

譚詠麟直言當時的樂壇不健康。（影片截圖）

當年獲獎無數。（YouTube影片截圖）

此外，譚詠麟又自爆不再領獎的決定性原因是當年在紅館出席一個頒獎禮時，眼見一班頂級歌手在談論自己獨攬大獎：「我經過之後同佢哋打招呼，去到走廊之後再行返轉頭，我想同佢哋講一句嘢，聽到『又係佢擸晒啦。』我覺得咁樣好咩？頂級嘅歌手覺得有咁嘅情況發生，我覺得唔健康。」雖然譚詠麟之後不再領取任何樂壇獎項，但他就表示最開心的是之後做專輯的自由度大大提升，因為無須再理會獎項、市場和銷量，可以專注做自己喜歡的事。

呢個畫面好難得。（YouTube影片截圖）

譚詠麟最開心的是之後做專輯的自由度大大提升。（YouTube影片截圖）