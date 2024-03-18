Loong 9｜傳成團後首個活動係央視錄影　中文團名原來係咁樣叫

TVB與優酷合辦的選秀節目《亞洲超星團》上星期六（9日）於澳門完美落幕，而比賽中勝出的9位成員奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、文佐匡、黃奕斌及陳梁亦以「Loong 9」正式出道。但自總召集人曾志偉公布團名為Loong 9後，一直都有不少網民批評團名「太有趣」，亦有不少網民不滿意賽果，覺得大會有「造馬」之嫌。

「Loong 9」的9位成員總決賽過後接受傳媒訪問。（陳順禎 攝)

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除了造馬外，更爆出了不少糗事，如金東彬、郭殿甲及張鎬濂等人大熱倒灶、文佐匡被指有人幫忙「買票」、節目組沒有考慮趙天翼的感覺讓他站在台上聽完陳梁勝出的感受、練習生黃輝雄在下台的時候弄傷後節目組不交代傷勢、團體logo疑抄襲「NINE PERCENT」、練習生在酒店不見錢主辦急發聲明指責等等的事件…….

文佐匡被指有人幫忙「買票」。（陳順禎 攝)

粉絲們一直都很關心Loong 9的情況，曾志偉早前接受訪問時都有提及成員馬上會到北京作閉門式集訓，但一星期已經過去，成員們反而去了旅行。而Loong 9的粉絲們都關心他們中文團名、成團後的活動及去向等，最近網上就有流傳Loong 9成團後的首個活動就是現身央視的節目錄影，而流傳的央視錄影通告更有Loong 9的中文團名：「玖瓏少年（Loong 9）」。

網上流傳的央視節目錄影有Loong 9。(網上圖片)

中文團名被流傳後，就有不少粉絲開始為自己想名字了，曾經有出現過的粉絲名分別是：「奶粉」、「燈瓏」等，但到現在還未有一個確定的名字。

正式出道的Loong 9，發布全新一輯宣傳照。（微博圖片）

正式出道的Loong 9，發布全新一輯宣傳照。（微博圖片）