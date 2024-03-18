夏韶聲入紙申請開演唱會未獲回覆　批紅館「大細超」 ：好唔公平

「香港搖滾之父」夏韶聲（Danny）今日（18/3）現身尖沙咀出席香港文創互動發展協會發佈會，他受訪時爆料指自去年11月入紙申請紅磡開2場告別演唱，到現時仍未得到回覆，感覺不受尊重：「或者我睇住個鏡頭咁講，你哋不如問吓紅館點解喺我哋呢批嘅藝人同你哋攞期係咁難呢？我攞咗期好耐。我由11月申請到而家係冇回覆，我想講呢個唔係第一次嘅事。」

Danny今日出席活動。（梁碧玲攝）

夏韶聲續說：「我之前開過3次紅館，每次要同佢申講攞期，都係石沉大海，佢哋點樣運作我唔知，紙我就簽咗，點解我要喺度同大家講呢，係因為我唔想再唱歌，所以我就想攞呢個場，對得住我嘅粉絲，開一場告別演唱會之後同大家講拜拜。所以我就等緊佢哋幾時會批。（會唔會再追當局？）主辦者都一路幫我追緊而且佢哋都好嬲，佢哋都叫我應該同傳媒反映呢個問題。（會唔會覺得自己名氣唔夠？）唔覺得名唔名氣，你唔識我咩？哈哈，我哋喺度嘅時候你都未出世，如果用名氣唔係我哋講有幾多名氣，你哋自己去度。今次呢次係咪叫投訴，或者係。因係主辦者話如果我唔講佢哋主辦方都會講，點解咁耐都話俾我哋知究竟攞唔攞到期，但就有啲人就每年都可以喺紅館開嘅，呢個係咩環境呢？好似側埋作一邊喎。（覺得唔公平？）當然唔公平，由2千年到而家都係咁，每次我哋呢批人去攞期一定好困難嘅，呢樣嘢係眾所週知。」

夏韶聲不滿紅磡「大細超」，指老一輩入紙申請攞期相當困難。（梁碧玲攝）

被問到「我哋呢批嘅人」的意思？Danny表示：「我哋呢批人最近嘅有葉振棠，我指我哋80年代蒲出嘅人。我想問而家係唔係我哋嘅世界呢？仲係，因為我哋仲企咗喺度，香港好特殊，而家走向年青化，偶像化，仲犀利過我哋80年代嘅場面，就係睇到香港就係咁囉，變咗對我哋呢批藝人好唔公平。」