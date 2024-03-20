女星食極唔肥秘技大公開！排毒瘦身大法搭配呢個1日即減4磅？

近年活躍於內地吃播界的知名大碼女港星突然激瘦，震撼一眾網民之餘，亦令大家想知她是如何做到的，她亦不吝嗇經常於內地直播帶貨中分享她自己飲用自製的超級排毒綠粉，稱「飲完4、5個鐘都飽到不得了，同埋每日去兩次廁所，好舒服，係好明顯Feel到啲毒素慢慢走緊。」原來除了她之外，多位港、澳、台索爆女星、KOL都有飲過這種排毒瘦身的超級排毒綠粉習慣，而且不需自製，沖水每朝一杯就可，再搭配一產品更可1日即減 4磅！



七年堅持每朝一杯「自虐減腩排毒套裝」

要數fit爆女星，當然會想起擁有至firm馬甲線的索媽Coffee林芊妤，原來她可以keep到fit爆身材，除了靠平日做運動之外，Coffee亦有keep住飲超級排毒綠粉的習慣達7年之久，而且不用麻煩自己買材料去自己整，用水一沖就可以，還可以配搭成加強版！7年來她堅持每日朝早都會飲一杯SuperFood Lab的SuperGreen，不但可以幫身體排清毒素，還可以快速去水腫及排清宿便！食完連個肚仔都平咗！

SuperGreen由10多種排毒超級食品製成，能夠淨化肝毒、舒緩濕敏肌膚以及維持血脂血糖穩定，更有助提升肝臟排毒功能和抑制自由基形成。其超級複合配方，包含4大益生菌（乳酸菌及3種雙歧桿菌）以及5大益生元，更有多達24種超級食品纖維、水果酵素及草本醫學成份，效果比單一益生菌高3倍。整腸之餘更可達清肝排毒、排宿便、排脾濕及抗三高！難怪多年來Coffee都keep住又fit、皮膚又好！

Coffee一直keep住fit爆身材，馬甲線清晰可見。

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吃爆5,000卡路里冇有怕 KOL最佳隨身神器打造最Hot身材

除了Coffee，KOL Melo Lo亦是SuperHot的忠粉。經常去不同地方「吃爆」的Melo Lo，每次拍片都如其名要「吃爆」，廢水、極邪惡芝士乜乜乜、炸物等等老是常出現於她的吃爆片中，一日吸收的卡路里瘋狂爆錶達5,000卡，去旅行時更是少食蔬果，使她擔心自己會肥之餘更怕有便秘問題。但是她吃了SuperHot之後令她吃爆的罪惡感大大減低，因為SuperHot能阻隔50%醣分及20%卡路里吸收，其專利配方更有兩重燃脂功效Block + Burn，綠咖啡豆精華蘊含全天然萃取燃脂成分，能加速細胞能量轉化 ，有效減少醣分吸收及加速積存在體內的醣分代謝。而覆盆子酮可刺激更強的生熱能力，從而燃燒腹部的頑固脂肪，打造易瘦體質。啟動身體排毒機制，24小時排水解脂，減走頑固脂，從而令腰、腹、臀這些易胖部位，不再容易積聚頑固脂肪！做到抗醣及燃脂，輕鬆食住瘦！更重要的是SuperHot沒有味道，可以伴入任何飲品之中，而且細細包放於小廢包內一樣方便，隨時都可以食到。

她更分享到連續食7日 SuperGreen的效果很明顯！因過年期間食得太多的小腹腫脹明顯細了，面色好多了，身體亦覺得健康輕盈了很多！她亦在影片中教大家一個懶人食法，就是把SuperGreen及SuperHot攪在一杯飲品中一次過飲，效果更厲害！幫大家做到拒絕吸收，持續排毒！而且 SuperGreen及SuperHOT均有澳洲GMP品質認證，素食者亦可以放心食用！

Melo的吃爆片，每每都達5,000卡路里，但依然keep到勁fit身材，極之令人羨慕。

Melo會隨身袋定無色無味的SuperHot，隨時都可以加入任何飲品中。她亦建議配合SuperGreen一同飲用，效功更佳。

SuperHot的綠咖啡豆精華能加速細胞能量轉化減少醣分吸收及加速積存在體內的醣分代謝。而覆盆子酮可刺激更強的生熱能力，從而燃燒腹部的頑固脂肪，做到兩重燃脂功效Block + Burn。

Melo因過年期間食得太多，連續食了7日 SuperGreen，小腹腫脹明顯細了，面色亦多了，身體亦覺得健康輕盈了很多！

台、澳女星KOL同讚 一日激瘦4磅

除了香港女星、KOL，就連超fit的台灣前黑澀會美眉薔薔都有餐前一包SuperHot的習慣。薔薔指自己吃完SuperHot之後大便都超舒服超順暢，令她進餐都可以毫不顧忌。澳門KOL蘇霖食了一日SuperHot就瘦了4磅，大讚SuperHot的去水腫效果超明顯，更讚 SuperHot可以令腸臟蠕動，但完全不用怕肚痛，而且便便都十分靚。

身材火辣的薔薔都有餐前一包SuperHot的習慣。

蘇霖大讚SuperHot的去水腫效果超明顯，食了一日SuperHot就瘦了4磅。

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（資料及圖片由客戶提供）