林明禎水着look曬激凸性感身材　睇到網民嘩嘩聲：好想成為她弟弟

大馬性感女神林明禎樣子甜美、身材驕人，擁有22吋小蠻腰和豐滿上圍，前凸後翹的屈機好身材曾被譽為是「真人版娜美」，而且她性格可愛深得網民喜愛，單單Instagram已有148多萬人追蹤。近年明禎主攻香港市場，成為廣告客戶的寵兒，出街幾乎每個廣告燈箱都會見到她的身影；而且片約不斷，並在《第41屆香港電影金像獎》中，憑電影《飯戲攻心》中「阿MEOW」一角獲提名「最佳女配角」，這也是她首次打入香港電影金像獎，更加晉身最後五強，非常厲害。

林明禎身材出眾，是不少人心目中的女神。（IG@minchen333）

早前《飯戲攻心2》衝破千萬大關，林明禎派送旗袍福利照！（IG@minchen333）

性感現身時裝周。（IG@minchen333）

曬黑色Bra。（IG@minchen333）

除了樣靚身材正、吸金力強外，明禎也非常孝順，經常把家人放在第一位，只要不用工作或有時間就會相約家人齊齊出遊，她之前試過一次與媽咪和弟弟去日本旅行，但因為不捨得弟弟花錢，故機票、食宿等旅費全由她包，絕對是絕世好女兒、好姊姊。

明禎與家人感情要好。（IG@minchen333）

非常錫兩個弟弟。（IG@minchen333）

而在今年新年，明禎原來又同家人出遊度歲，地點是澳門。她今日（20日）在社交平台分享說：「年期間帶家人到澳門水上樂園 坐摩天輪，miss miss」並附上兩個心心。在明禎分享的相片和片段中所見，她此行除了入住了豪華海景房、品嚐了當地美食及坐上摩天輪觀賞日落外，還到了水上樂園玩，這也是最令網民熱血沸騰的環節。

新年明禎與家人去了澳門度歲，在卡通人物前展示可愛一面。（IG@minchen333）

入住豪華望海房。（IG@minchen333）

一望無際的景色。（IG@minchen333）

（IG@minchen333）

與家人一起坐摩天輪。（IG@minchen333）

觀賞美麗日落。（IG@minchen333）

在水上樂園裏，明禎紮起頭髮，突顯她漂亮臉蛋，雖然沒有穿上火辣比堅尼或性感程度爆燈的泳衣，只以一件吊帶白色小背心上陣，但同樣遮擋不了她激凸上圍，濕身後效果更加震撼，而灰色短裙則曬出她白滑美腿，明禎在噴水池中與不斷轉身，搖擺美好身段，相當吸睛。網民紛紛留言：「嘩！婀娜多姿兼且超級玲瓏浮凸嘅索爆明禎你真係好性感激凸呀！」、「妳比澳門更美」；也有網民講笑羨慕明禎身旁、被喻為「地球上最幸福的弟弟」：「好想成為他兩個弟弟。」

網民最期待的水上樂園環節，明禎與兩位弟弟開心合照。（IG@minchen333）

明禎玩水連環睇。（IG@minchen333）

明禎玩水連環睇。（IG@minchen333）

明禎玩水連環睇。（IG@minchen333）

明禎玩水連環睇。（IG@minchen333）

明禎玩水連環睇。（IG@minchen333）

明禎玩水連環睇。（IG@minchen333）