Mayanne小喇叭｜羅子溢堅守婚姻承諾　陳自瑤10字剖白惹人聯想

由出爐「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）擔任主持，曾展望（GM）擔任助理主持的無綫清談節目《Mayanne小喇叭》，今晚（21日）一集邀來《婚後事》主演羅子溢、陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）和黎諾懿擔任嘉賓，大談拍攝花絮。

左起：GM、黎諾懿、Mayanne、賴慰玲、陳自瑤、羅子溢。

想睇四人如何就不同貼身話題唇槍舌劍，就要留意節目喇。

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節目中，四人討論了大量情景題，當中包括男女對精神出軌及肉體出軌的不同看法，更延伸討論至劇中陳自瑤質問羅子溢「你同我上床嘅時候有冇諗起佢（第三者）」一幕，談到此幕，羅子溢搞笑引用網民回應：「使唔使開埋個腦畀你睇呀」，瞬即引發全場爆笑。黎諾懿更加入戰團與陳自瑤及賴慰玲進行正反辯論。此時子溢跳脫地反問：「我問你，男仔見到靚女，望一望諗吓，女人望到靚仔會唔會又諗吓？」面對黎諾懿與羅子溢連環發攻，陳自瑤到底會如何應對？

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大家講到離婚對子女影響嘅話題。

子溢大拋金句：「預期諗辦法去解決，咁不如一開始就唔好做錯，結得婚就要對婚姻有承諾，做得爸爸媽媽就要盡父母責任。」

更搞笑的是，羅子溢在辯論期間將大晒「見風轉舵」真功夫，成功將氣氛推向更高潮。之後四人再探討到父母離婚對小朋友的影響，羅子溢大拋金句說：「呢個問題好值得思考，覺得如果預期諗辦法去解決，咁不如一開始就唔好錯，結得婚就要對婚姻有承諾，做得爸爸媽媽就要盡父母責任。」陳自瑤聞言回應：「唔係個個好似你咁㗎嘛！」

Yoyo聞言就話：「唔係個個好似你咁㗎嘛！」

Yoyo：「唔係個個好似你咁㗎嘛！」