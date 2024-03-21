「雞腿公主」李沁證件照被盜用成遺照　嬲嬲豬發聲話採取法律追究

憑劇集《楚喬傳》、《如懿傳》、《慶餘年》而入屋的內地女星李沁，近日被網民發現其證件照被某網絡短劇盜用成黑白遺照使用，令不少網民替她感到不平。而其方得知後，隨後就透過工作室發出聲明，指出短劇製作方的行為對李沁造成嚴重影響。

李沁在《慶餘年》演出非常之好。（微博圖片）

近年內地流行製作短劇，非常受觀眾歡迎，而有網民近日在追看某短劇時就發現李沁的證件照被劇組盜用，被變成黑白照成遺照擺放在靈堂位置上，讓不少網民驚呼劇組該行為實在太不該了。

李沁照片被盜用成。（微博圖片）

而李沁方得知後就隨即透過工作室發出聲明，直指該短劇製作方對肖像以極不尊重的方式進行了使用，而且亦未從與李沁方進行過任何溝通，亦未取得她的肖像授權，製作方的行為已經對她工作造成了嚴重影響。更鄭重聲明請該短劇盡快刪除相關內容及將根據委托人的授權及要求採取法律措施追究這次事件中相關責任方的法律責任。

李沁透過工作室發出聲明。（李沁微博圖片）

在今（21日）據內地媒體報導指出，該短劇的導演就事件作出回應，直指不是李沁的照片，揚言是當時美術透過網上一個軟件（AI)而合成的，不可能會用明星的照片，強調不會做這麼蠢的事，有可能是合成的過程中容貌相似，劇組疏忽當時亦沒有發現。