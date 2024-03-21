陳偉霆頻繁巡視自家健身室　對健身者關心又合照大顯親民

去年升級做老闆的陳偉霆（William)在北京開設了一間大型健身室，引來不少健身愛好者光顧。而忙到不可開交的他，亦抽空頻繁現身健身室巡視，更對健身者作出關心及親民合照，令不少人激讚其做事認真，是一位好老闆。

陳偉霆去年升級做老闆 。（陳偉霆微博圖片）

不時現身自家健身室的William，作風相當親民，對於健身者要求合照，他都一一答應，更對大家的健身狀況作出關心。近日有一名健身者在微博貼文表示：「他人真的帥，還特別暖。首先鼓勵說我練得好，再叮囑我鍛練時不要受傷，還問我對健身房的感受，真是認真做事的人。」激讚他相當優秀。

陳偉霆親民同大家合照。（微博圖片）

William開設的健身室地方廣闊，健身器材應有盡有，整個環境簡約舒適，而健身價錢亦相當親民。據網上顯示健身卡有分為6種，第一種是單次體驗卡收149人民幣，其次是連續包月卡（有效期31天）收699人民幣（約760港幣），之後是季卡（有效期91天）收2999人民幣 (約3300港幣)，月卡（有效期31天）收1199人民幣（約1300港幣），半年卡（有效期181天）收5499人民幣（約5980港幣），周卡（有效期7天）收499人民幣 （約540港幣），還有課程卡等，種類特別多。