百億名媛林恬兒複式豪宅曝光極具品味　飯廳設12人長餐枱佈置奢華

林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）2014年與富商何柱國兒子何正德結婚，婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿。日前林恬兒在IG曬出全家福，而他們的複式豪宅亦隨之曝光。相中所見，一家人坐在大廳的弧形梳化留影，林恬兒還抱着愛犬，畫面溫馨。出身名門的林恬兒對生活非常有要求，豪宅佈置及擺設都極具品味，盡顯氣派！

林恬兒（Emily）是林建岳與前妻謝玲玲的大女。（IG@emilylam.ho）

林恬兒同老公何正德好恩愛。（IG@emilylam.ho）

一家四口幸福美滿。（IG@emilylam.ho）

複式豪宅曝光。（IG@emilylam.ho）

林恬兒遺傳了媽媽的優良基因。（IG@emilylam.ho）

林恬兒是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，遺傳了媽媽優良基因的她外形出眾，更是一位學霸，獲美國哥倫比亞大學政治系雙碩士學位。貴為百億名媛的林恬兒家世顯赫，在上流社交圈人緣甚廣，「千億新抱」徐子淇、黎姿、林青霞繼女邢嘉倩、許晉亨侄媳林麗穎、富商柳公健太太柳王明琪等都是她的閨密好友。而當年林恬兒與何正德的婚禮更是名人雲集，除了有城中富商之外，港澳五任特首都有到賀，可見地位超然！

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德結婚。（IG@emilylam.ho）

經常出席名媛貴婦聚會。（IG@emilylam.ho）

與「千億新抱」徐子淇是閨密好友。（IG@emilylam.ho）

為黎姿慶祝生日。（IG@emilylam.ho）

林恬兒經常出席名媛貴婦聚會，平日亦不時在家中設宴款待好友。每逢重大節日、聚會，林恬兒都會精心佈置，可見飯廳擺放了一張可坐至少12人的長餐枱，餐枱旁另設吧枱，四周有巨型玻璃窗，空間感十足，而餐具都十分精緻，枱上還擺放了不少鮮花，相當有心思！

飯廳擺放了一張可坐至少12人的長餐枱。（IG@emilylam.ho）

不時在家中設宴款待好友。（IG@emilylam.ho）

吧枱。（IG@emilylam.ho）

空間感十足。（IG@emilylam.ho）

餐具都好精緻。（IG@emilylam.ho）

相當有心思。（影片截圖）

巨型玻璃窗。（影片截圖）