嘉人自友約｜劉嘉玲自認是受害者　吐糟王家衛：我不會演戲了嗎？

影后劉嘉玲主持的綜藝節目《嘉人自友約》播出後，引起不少關注。而在最新一集中，她就邀得好友楊采妮做嘉賓，二人大談拍戲心得之餘，她還揭秘了老公梁朝偉的戀愛趣事，令她大感浪漫。

劉嘉玲邀請楊采妮做嘉賓。（影片截圖）

在最新一集中，劉嘉玲與楊采妮來到順德感受飲食、文化之旅，在小河渡船的過程中，令她們回想起一起拍攝電影《自梳》的趣事，皆因當年就在順德取景拍攝。

楊采妮氣質出眾。（影片截圖）

身為好朋友的她們除了回憶起當年合作往事之外，亦大談與另一伴相處生活方式。講到「浪漫」這個話題時，楊采妮表示老公是一位很有愛的人，經常將「我愛你」掛在嘴邊，這一點改變了她很多，令她覺得有愛的人跟成長是有關係的。而劉嘉玲則透露梁朝偉做過最浪漫的事情，就是他突然出現送驚喜：「有一年我挺感動的，就是他在越南拍戲，我已經習慣了，我們兩個人的工作就是可能不見一段時間，那麼突然之間按門鈴，然後我去開門，他就拿了一個攝像機一直拍我的表情，他還是蠻會討我歡心的。然後有時候他會在外地，突然之間飛回來幾個小時，幫我過一個生日了，就這種我會很貼心。」看來梁朝偉也是一位懂浪漫的人。

楊采妮與劉嘉玲曾一同拍攝《自梳》。（影片截圖）

梁朝偉突然上門送驚喜，令劉嘉玲大感浪漫。（carinalau1208＠IG﹑影片截圖）

除此之外，她們二人曾與王家衛導演合作，劉嘉玲更當場吐糟王大導：「我們每個人起碼都有重來27次的事情，（重來27次後會不會懷疑自己？）會啊！你演着演着你會演到覺得自己，我到底會不會演戲，那你找我來幹嘛？我根本就不會演戲了嗎？他就是要把你自己覺得很會演的那個方法打破掉，重新在我的電影裡面，根據那個角色重新再來。那個過程很煎熬的。」不過她還是非常感謝王大導，揚言對方是一位精益求精的人，拍出來的每個鏡頭都是很美的。而在旁的楊采妮亦身同感受，表示拍攝時會不斷懷疑自己，當下心情會出現七上八下的。

劉嘉玲吐槽王家衛。（影片截圖﹑視覺中國）