何猷君舊愛暴瘦至42kg身材比例驚人　曾捲裸照風波被爆服藥輕生

新加坡雙胞胎女團「BY2」由家姐Miko（孫涵）和妹妹Yumi（孫雨）組成，兩姊妹初出道時走甜美可愛路線，憑超強唱跳實力打開知名度，深受粉絲喜愛。當中Yumi因早年曾與賭王何鴻燊四房公子何猷君拍拖，近年又捲入王力宏出軌風波而備受關注，早前她在IG曬出做Gym的照片，並自爆體重只有42kg，連家人都擔心：「最近太多人問我怎麼過度瘦，我原來以為沒什麼，結果體重下降到42公斤，連家人為我特別擔心。在這說明真的沒有刻意不吃東西，也許精神有些累吶～繼續加油吧。」

兩姊妹初出道時走甜美可愛路線。（視覺中國）

憑超強唱跳實力打開知名度。（視覺中國）

大變樣。（視覺中國）

新加坡雙胞胎女團「BY2」。（IG@yumisecrets）

身穿Crop Top的Yumi對鏡自拍，可見她腹部零贅肉，馬甲線明顯。（IG@yumisecrets）

相中所見，身穿Crop Top的Yumi對鏡自拍，可見她腹部零贅肉，馬甲線明顯，側面看亦非常纖瘦，但不少粉絲都擔心她過瘦，紛紛留言叮囑她注意健康：「多吃點，太瘦不好」、「紙片人，真的很擔心你會被風吹跑。」其實Yumi已經不是第一次因身形過瘦而引起關注，她在2014年底被爆與何猷君熱戀，更一度傳出談婚論嫁的消息，但翌年Yumi在IG自爆喊到沒胃口吃飯暴瘦，並寫道「感謝你的背叛。」當外界都以為是何猷君變心時，Yumi卻被踢爆惡人先告狀，其實是她劈腿內地男星孫祖君才導致分手。

側面看亦非常纖瘦。（IG@yumisecrets）

Yumi在2014年底被爆與何猷君熱戀。（IG圖片）

更一度傳出談婚論嫁的消息。（IG圖片）

2021年底Yumi捲入王力宏婚變風波。（IG圖片）

王力宏前妻李靚蕾曬出2015年8月疑似是Yumi的裸照頭像及聊天記錄還擊。（微博@李靚蕾）

2021年底Yumi捲入王力宏婚變風波，當時被指是小三的她發聲明強調自己是王力宏婚前正式交往的女友，但隨後王力宏前妻李靚蕾就曬出2015年8月疑似是Yumi的裸照頭像及聊天記錄還擊，感情時間線非常混亂，事後Yumi更因疑似不堪輿論服藥輕生，令粉絲大感心痛。直至2022年Yumi逐漸復工重返幕前，但又因超精緻樣貌及不科學的身材比例引起網民討論。其實BY2近年因為樣貌的變化多次被質疑整容，不少網民指她們雖是雙胞胎，但愈大愈不似樣，不過她們就始終堅決否認，並解釋是化妝及P圖的原因。

Yumi因超精緻樣貌及不科學的身材比例引起網民討論。（IG@yumisecrets）

又高又瘦。（IG@yumisecrets）

性感！（IG@yumisecrets）

比例驚人！（IG@yumisecrets）

比例驚人！（IG@yumisecrets）