「TVB隱世美女主持」引網民討論　有樣有長腿點解仲未上位？

講起無綫（TVB）美女，大部分人會想起劉穎鏇、李佳芯、張曦雯等熒幕常見的藝人，又或者年輕一些的鄺潔楹、葉倩文等等。J2台節目《不正常愛情研究所》每集都有不同、不尋常的愛情話題，其中胡敏芝和黃紫恩亦受到不少網民留意。最新一位主持的麥惠琪（Susuca）就成為近期網民新寵。



《不正常愛情研究所》女主持之一，麥惠琪（Susuca）。

身材高挺，擁有一雙長腿的麥惠琪（Susuca）早年原來曾任職過空中服務員（空姐），其後「華麗轉身」後當起KOL，後來才加入《不正常愛情研究所》成為其中一位主持。近年有節目關於空姐話題，她曾在當中大爆「航空界男女關係好混亂」，更曾自爆過海關時，遭美日靚仔混血關員抄牌。

不正常愛情研究所｜船家爆曾接辦30人天體船P 伍倩彤聽到O晒嘴

麥惠琪（Susuca）有一雙長腿，識睇一定係睇呢啲。

她也曾大爆商務倉收到乘客「卡片」是常事，較特別的經歷是試過有位台灣客，航機降落後仍留在機艙，客人解釋說不見了封信，麥惠琪（Susuca）話︰「佢話係我嘅微信喎。」又試過被一名17、18歲後生仔，由上機跟到落機，仲一齊派餐，足足17小時，就算落機都不捨得走，呆呆站在Susuca乘搭的crew bus外，非常痴心。

不正常愛情研究所｜洪靄茵初戀遇暴力男 講分手竟被叉頸推落樓梯

麥惠琪（Susuca）是前空姐。

麥惠琪（Susuca）IG內有不少周遊列國的照片。（IG@susuca）

麥惠琪（Susuca）IG內有不少周遊列國的照片。（IG@susuca）

麥惠琪（Susuca）曾在節目中自爆戀愛慘痛經歷。

最值得討論的是，麥惠琪（Susuca）曾在節目中自爆戀愛慘痛經歷，原來19 歲那年她和男朋友夾錢買樓，但樓契只有對方名字，她笑說：「其實雙方家長有份出錢，我哋都冇搬入去住，用嚟放租。」二人分手收場，最後樓宇升值出售，還好男方亦有遵守口頭承諾，將賣樓所得一人一半。

多位主持都會受到網民注目，更有留言問：「點解Susuca仲未紅？」亦有網民表示，她入行時間短，要上位還是要排隊的。