80年代混血女神息影多年激罕現身　樣貌巨變網民感嘆完全認唔出

現年58歲的柏安妮在80年代曾紅極一時，她是一名中、英、馬來西亞混血兒，她的父親是一位英國醫生，家境尚算富裕，而柏安妮亦曾獲牛津大學錄取，不過當時為了加入娛樂圈便放棄了學業。至於進入娛樂圈一事，她當時得到了黃百鳴的賞識，第一套電影演出便是黃百鳴自監自編自演的《開心樂園》，柏安妮最經典的一套電影便要數到1990年與張學友和周星馳一同主演的《咖哩辣椒》，當時憑住漂亮的外表與獨特的氣質迷倒不少影迷，是80年代的女神。

當年傳聞星爺追佢兩次都唔成功。（網上圖片）

當年《咖哩辣椒》嘅佢真係好正。（網上圖片）

柏安妮在1993年拍畢《記得香蕉成熟時》便退出了娛樂圈，與圈外老公結婚並誕下兩女，主力照顧家庭以及發展個人事業，擔任職業治療師。她還是一家電子公司Playto的創辦人之一，主力開發電子遊戲，助小童改善專注力不足或過度活躍症（ADHD）。息影多年的她鮮有現身公開活動，作風十分低調。她的大女兒許恩怡（Natalie）完美遺傳了媽媽的優良基因，長得甜美動人，且追隨了媽媽的步伐加入了娛樂圈。

柏安妮大女許恩怡。(微博圖片)

柏安妮大女許恩怡。(微博圖片)

柏安妮大女許恩怡。

昨日有網民於社交網分享了一段視頻，是柏安妮與大女許恩怡一起出席活動時的合照。該名網民寫道：「柏安妮帶着女兒現身，她變化好大哦，完全認不出來了」。片中的柏安妮化上淡妝，樣貌與年輕時相比變化甚大，網民都紛紛留言驚嘆：「到底這是經歷了什麼？」、「完全接受不到昔日女神變成這個樣子」、「真的不敢相信」。

柏安妮與女兒。(抖音)

柏安妮與女兒。(抖音)

柏安妮與女兒。(抖音)

柏安妮後生時好靚。(網上圖片)

柏安妮後生時好靚。(網上圖片)