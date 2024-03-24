TVB大隻小生會所攬女斷正表現親密　去年被爆與女神級小花密會

現年40歲的許家傑憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「送水輝」一角彈起，他與「大小姐」林淑敏更一直是觀眾心目中的最佳CP，雖然兩人多次傳出戲假情真，但其實各自有另一半，他們亦從不避嫌，劇裏劇外都火花十足！日前有網民偶遇許家傑，並曬出照片，寫道：「請問這是港劇演員送水輝嗎？跟客戶去了一家高級會所洽談他們的智慧系統，看見其中一個房間門都敞開，特別熱鬧，好像是慶祝訂婚！香港同事們都說這是很有名的港星，女的就不曉得是誰，但感覺兩人很配就是。」

許家傑憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「送水輝」一角彈起。（IG@jackhero5）

「送水輝」許家傑與「大小姐」林淑敏更一直是觀眾心目中的最佳CP。（IG@jackhero5）

大受歡迎！（IG@jackhero5）

相中所見，一身全黑打扮的許家傑，手上疑似拿着酒杯，見他從後攬住一位女士，而在他懷中的女士更笑到見牙唔見眼，明顯冧到爆，兩人表現十分親密！而兩人背後的落地玻璃窗可望維港靚景，同時亦從倒影中可見現場有不少人紛紛舉機影相，網民紛紛笑言要向「大小姐」爆料：「龍力蓮看到不得了」、「呼叫蓮姐」、「輝輝做返老本行」。

許家傑從後攬住一位女士，而在他懷中的女士更笑到見牙唔見眼，明顯冧到爆。（小紅書圖片）

表現十分親密！（小紅書圖片）

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其實許家傑過往曾多次透露有女朋友，但一直未有公開女友身份，除了曾與林淑敏傳出緋聞之外，去年7月有報道指許家傑與同劇的「Elaine」李芷晴在銅鑼灣的餐廳食飯兼前後腳入戲院睇戲，期間更「密密斟」，因而傳出緋聞。不過兩人就雙雙否認秘戀傳聞，並澄清當日是一大班朋友一起睇戲，事後他們出席劇集宣傳活動接受《香港01》訪問時亦表示兩人只是朋友關係，但許家傑就大讚李芷晴：「大家覺得佢好純，同埋身材好好。」而李芷晴亦讚對方是一個好好的前輩。

兩人澄清當日是一大班朋友一起睇戲。（IG@jackhero5）

否認秘戀傳聞。（IG@jackhero5）

許家傑同李芷晴澄清只是朋友關係。（資料圖片）

李芷晴在2018年參選港姐後入行。（IG@step_bystep）

是不少人心目中的女神！（IG@step_bystep）

李芷晴身材十分好。（IG@step_bystep）