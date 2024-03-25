COLLAR演唱會｜Day擔心Nathan輕生有關心對方　一原因冇繼續發展

女團COLLAR一連三場的演唱會《COLLAR Crush Live 2024》昨晚（24日）於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場，沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka），完騷後接受訪問，演唱會前夕Day被指與《全民造星V》的魏念恩（Nathan）爆戀情，經理人戴穎在社交平台聲明：「想交代下，Day上年年尾經過朋友介紹而認識 Nathan，過咗一段時間的了解，並沒有繼續發展情侶關係，多謝大家關心，報道中的很多都是不實謠言。」一句「沒有繼續發展」惹來不少揣測。

COLLAR完成一連三場個人演唱會。（葉志明攝）

Day早前與Nathan傳出拍拖，更被指同居。（葉志明攝）

Day的經理人戴穎（Wing）在社交平台發文交代有關Day與Nathan的戀情一事。(ig圖片)

Day坦言新聞確實對心情有影響，最擔心影響隊友和台前幕後，不想大眾的注意力放在緋聞身上，對演唱會失焦。被問是否因為關係曝光才令二人分手，Day解釋：「同之前經理人講嘅一樣，我哋係有認識，但係就冇繼續一齊，冇繼續去了解落去。（了解過發覺唔適合？）的確有認真了解過，但係而家係單身，係朋友。」

Day表示的確曾跟Nathan認真了解，但自己目前單身。（葉志明攝）

Nathan日前在IG發表厭世言論，指：「好多感覺，釋放唔到，對唔住所有嘢，再見世界！」疑似想輕生，最終被發現在海邊危坐，送往醫院治理。當講到有否慰問和關心對方，Ivy絕到掏出假髮幫手扯開話題，芯駖、Marf亦試圖出手救隊友，Marf就說與對方有共同朋友，感慨謂：「唉，大家一定要支撐住，無論咩事都唔好亂咁諗。」

形象不佳的Nathan因在陳蕾演唱會打鼓，為網民非議，其後更被爆出他與Day的戀情。（資料圖片/葉志明攝）

Nathan 在限時動態發文，表達厭世感覺，更被發現危坐海邊。（IG@nathanael_ngai）

Day直認有關心對方，說：「都有關心佢，大家都會關心，見到朋友發生呢啲咁嘅事都幾擔心。」她回應認識的時間線，稱錄影《全民造星V》節目時知道有這個人，但正式認識是後來的事。由於Nathan去年7月曾捲入前女友輕生的事件，更被家屬爆料指5月分手後她仍有向女方借錢等，形象極差。講到是否因這些新聞影響對Nathan的印象，以及冇繼續發展，她先問：「負面新聞？唔係好明。」經記者解釋後，Day回應：「我認識佢嘅時候已經發生咗呢啲事，都冇特別影響啲咩，大家了解完之後都係朋友。」當被追問因何未有繼續交往，她說：「因為我熱愛工作。（公司有冇畀壓力你？）公司都唔會過問我哋認識朋友。」

Day坦言有被與Nathan有關的報道影響籌備演唱會的心情。（葉志明攝）

Winka指自己去年3、4月與Nathan拍完MV就冇聯絡。（葉志明攝）

對於被指是介紹Day與Nathan認識的紅娘，Winka坦言頭都大埋，根本不關自己事。（葉志明攝）

Ivy為幫Day解圍，竟突然在訪問中從袋裡掏出假髮一撮。（葉志明攝）

Winka懷疑假髮是自己掉落的。（葉志明攝）

近日被爆蜜運的還有Marf，她被影到與林家熙（Locker）拍拖，Marf承認：「我係In a relationship嘅，但係就因為想低調，我都鍾意低低調調平凡生活，所以冇特別公開或者特別去講啲咩。」她透露二人拍拖一段時間，但冇特別公開，至於是否同居，Marf笑稱：「私人嘢可唔可以留返畀我自己呀，我都好少拍拖經驗㗎咋其實。」

Marf言談間透露Locker有捧場，指男友逐一點評和稱讚隊友，更說「香港需要COLLAR！」她解釋自己第一場因病影響發揮，當問到男友如何哄她，她說忙於籌備演唱會冇時間見面。