老戲骨離世6年遺孀繼承遺志熱心做義工　近照優雅老去臉色紅潤

老戲骨岳華長居加拿大，2018年因病離世，他一生有過三段情，包括鄭佩佩、亦舒及恬妮，最終情歸愛妻恬妮，二人生前恬妮可說是鶼𪃸情深，原來當年得李翰祥導演和蔡瀾撮合，使得兩人相識。

岳華生前經常演富商，《珠光寶氣》中的賀峰令人印象深刻。（電視截圖）

岳華與恬妮70年代結婚後，一直相親相愛40幾年，鶼𪃸情深。（VCG）

恬妮原本是70年代的艷情片女星，因主演邵氏的《金瓶雙艷》走紅，也是一代性感女神，不過75年結婚及翌年誕女後，她開始淡出娛樂圈，大幅減產，然而80年代她就先後在電影《何必有我》及《我未成年》飾演鄭文雅母親。而現實生活中，她是恬妞的親姊。

恬妮70年代接拍不少艷情片，是該年代的性感女神。

岳華與恬妮75年結婚，翌年誕下女兒Faye。（電視截圖）

恬妮婚後偶爾接拍電影，包括《何必有我》及《我未成年》。（電影截圖）

岳華兩公婆曾在電視公開自己的溫哥華大宅面貌。（電視截圖）

恬妮的妹妹是恬妞，近日亦返港拍電影《出租家人》。（資料圖片/陳順禎攝）

外間一直盛傳恬妮是位嚴妻，就算岳華要復出拍劇、拍戲，也必需要得她批准，不過兩人感情恩愛，是圈中的模範夫妻。可惜18年岳華先行一步，而恬妮在喪禮上全程強忍眼淚，難過地說再找不到像岳華這樣好的人，「他經常跟我說『等我死了之後，你才知道這世上沒有人像我對你好。』真的，他一死，我即刻就明白，他說的話都是真的。」聞者心酸。

岳華離世一刻，恬妮和女兒緊握他的手。（華燈初上岳華影迷會）

恬妮在岳華喪禮上致詞，指世界上再也找不到像對方對自己一樣好的人。（TVB）

岳華生前在加拿大活躍於當地的影視人協會活動，過世前沒多久仍常常做義工，即使他已離開多年，恬妮也一樣經常出席組織的活動，如日前就隨隊去做義工。恬妮上周與周秀蘭等去老人院義唱，陪長者傾偈玩小遊戲，非常有善心。恬妮打扮樸素，穿著深色的羽絨背心和長裙；現年77歲的她頭髮斑白，但面色紅潤精神，一臉慈祥。恬妮近年熱心公益，多次主動籌劃探訪活動，看來已走出喪夫之痛。

岳華生前在加拿大活躍於當地的影視人協會活動，而恬妮也結伴出席，她又曾透露岳華過世前沒多久仍常常做義工。（溫哥華影視人協會）

恬妮在丈夫離世後，仍熱心參與溫哥華影視人協會活動，做搞手籌劃老人院探訪。（溫哥華影視人協會）

恬妮致詞。（溫哥華影視人協會）

恬妮與在「古典味雙兒」之稱的周秀蘭在加拿大一齊做義工。（溫哥華影視人協會）

恬妮（左）一頭銀白，但面色紅潤、氣色很好。（溫哥華影視人協會）

恬妮與老人家們傾偈。（溫哥華影視人協會）