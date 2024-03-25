老戲骨離世6年遺孀繼承遺志熱心做義工 近照優雅老去臉色紅潤
撰文：金秀玲
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老戲骨岳華長居加拿大，2018年因病離世，他一生有過三段情，包括鄭佩佩、亦舒及恬妮，最終情歸愛妻恬妮，二人生前恬妮可說是鶼𪃸情深，原來當年得李翰祥導演和蔡瀾撮合，使得兩人相識。
恬妮原本是70年代的艷情片女星，因主演邵氏的《金瓶雙艷》走紅，也是一代性感女神，不過75年結婚及翌年誕女後，她開始淡出娛樂圈，大幅減產，然而80年代她就先後在電影《何必有我》及《我未成年》飾演鄭文雅母親。而現實生活中，她是恬妞的親姊。
外間一直盛傳恬妮是位嚴妻，就算岳華要復出拍劇、拍戲，也必需要得她批准，不過兩人感情恩愛，是圈中的模範夫妻。可惜18年岳華先行一步，而恬妮在喪禮上全程強忍眼淚，難過地說再找不到像岳華這樣好的人，「他經常跟我說『等我死了之後，你才知道這世上沒有人像我對你好。』真的，他一死，我即刻就明白，他說的話都是真的。」聞者心酸。
岳華生前在加拿大活躍於當地的影視人協會活動，過世前沒多久仍常常做義工，即使他已離開多年，恬妮也一樣經常出席組織的活動，如日前就隨隊去做義工。恬妮上周與周秀蘭等去老人院義唱，陪長者傾偈玩小遊戲，非常有善心。恬妮打扮樸素，穿著深色的羽絨背心和長裙；現年77歲的她頭髮斑白，但面色紅潤精神，一臉慈祥。恬妮近年熱心公益，多次主動籌劃探訪活動，看來已走出喪夫之痛。