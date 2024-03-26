Rosanne黃婉君自資六位數拍新歌MV　性感雨戰六猛男：底褲都濕晒

黃婉君（Rosanne）雖然是2子之母，但保養得非常好，顏值依然高企，身型亦不輸時下少女，而且她對唱歌熱情絲毫沒有減退，早前更回歸樂壇，推出新歌《帥起來 Are You Gonna Show》，一圓跳唱歌手夢。

Rosanne今次挑戰跳唱歌。（IG@rosannewong）

Rosanne當年與妹妹Race組成2R來港發展，憑著甜美的外貌，俘虜不少少男的心。（網上圖片）

為配合新歌，黃婉君今次還自資六位數拍攝MV，認真揼本。不過對她而言，最難其實是跳舞，黃婉君早前接受《香港01》專訪時，就坦言被跳舞難到：「原來我係唱歌就跳唔到舞，跳舞就唱唔到歌，所以要練到好似走路咁自如。」

Rosanne早前受訪時笑指現時無論做歌手，還是女團都離不開心跳舞元素，所以她都算跟上潮流。（潘樂文、趙錦添 攝）

Rosanne的老公和兒子非常支持她今次出歌，還參與其中，給予不少意見。（IG@rosannewong）

不過經過一番地獄訓練後，黃婉君舞技大大提高。她表示為了拍攝這個MV，事前籌了三個月，排練這隻舞都練了兩個半月。而且今次她還身兼多職，除了跳唱外，還擔任MV監製：「我第一次做自己MV嘅監製，要咩Mood，要咩燈光，要喺室外拍攝，要咩藝術視覺，要着咩衫等等都要親力親為。最後見咗三個導演，終於揀咗王舒怡 （Zoe Wong）司徒穎賢（KK SZETO）呢兩位非常出色嘅導演，亦都首次同跳舞導師 Jervin Racan合作，至於MV中六位男Dancers都係猛男導師，平時我都係上佢哋嘅堂。」

黃婉君身型保持得非常好。（受訪者提供）

黃婉君今次自資六位數拍攝新歌MV，兼身兼MV監製。（受訪者提供）

仲有腹肌。（受訪者提供）

索到爆。（受訪者提供）

談到MV中性感又野性的造型，黃婉君特意找來大師級形象師Derek Ho幫她打造，直言：「我非常之鍾意我MV中嘅形象，係健康嘅火辣。」黃婉君又坦言拍攝過程一點都不容易，因拍攝當日天氣很凍，她們由下午4:30拍到凌晨3:30快12小時，「我去到現場先至發覺，平時喺studio練舞嘅時候，同喺街跳舞嘅感覺有好大分別。譬如點keep住嗰個中間線，因為我要企喺中間呀，一轉個圈就唔知中間喺邊啦。同埋邊唱邊跳舞，加埋眼神要跟住郁動嘅Camera都係一個挑戰。而且當日還要爬到貨櫃車上，拍攝一啲mood shot。」

黃婉君在貨櫃車場取景。（受訪者提供）

黃婉君MV中有多個造型。（受訪者提供）

挑戰跳唱歌手。（受訪者提供）

非常認真。（受訪者提供）

至於與Dancers雨中共舞一幕，黃婉君表示：「喺最後嘅個半鐘，Dancers同我一齊淋雨跳舞，呢場舞用咗三架水機，我哋都全身濕透，連底褲內衣都濕晒。我已經凍到震晒，但Dancers非常專業，一啲埋怨都冇，感恩有佢哋咁專業嘅精神！」

型格造型。（受訪者提供）

苦練舞功見成果。（受訪者提供）

黃婉君稱與Dancers雨中共舞這幕，拍到全身濕透。（受訪者提供）

笑指連底褲內衣都濕晒。（受訪者提供）

雨戰六猛男。（受訪者提供）

黃婉君又笑言拍攝當日，她只需要顧住自己跳得好不好，其他事情很放心地交給Production Team，整個拍攝過程非常開心又順利，令到她想再出快歌再跳多一次。

相當投入。（受訪者提供）

濕身性感。（受訪者提供）

正。（受訪者提供）