李龍基暴瘦十幾磅生圖曝光　喺床碌成晚瞓2粒鐘：食得多藥都冇用

李龍基被指「撲水救妻」出席商演。（陳順禎攝）

73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），因涉逾期居留、使用虛假文書等6控罪被關押大欖女懲教所等候認訊。早前被指「撲水救妻」打官司的李龍基，今晚(26/3）現身香港仔出席商演《李龍基好SING之夜》，現場所見延開了22席，全場爆滿，觀眾長者居多。席間基哥問台下觀眾：「你哋好嗎？食飽未呀？飲醉未呀？」台下觀眾回應「未」，將現場熱熾氣氛推向高峰。

李龍基今晚現身香港仔出席商演騷。（陳順禎攝）

基哥每唱完一首歌亦好識做，到台下與一眾觀眾互動拍照，尤其同女觀察更有親密接觸錫錫面珠，氹得一眾女觀眾興奮大叫不停派利是。基哥完騷之後接受《香港01》訪問時說：「其實我一路都係咁，有工作就會做，我都係靠呢啲。（會唔會體力透支，又要探Chris?)其實都還可以，我都瘦咗十幾磅，冇晒肚腩，你睇我幾Fit。（有冇胃口食嘢？）都ok。（瞓得好唔好？）瞓就真係麻麻地，好似尋晚咁瞓得2個鐘，喺張床度碌來碌去。（會唔會睇醫生開啲藥食好瞓啲？）我成日都秉承一個宗旨，乜嘢都要自醫，自己醫自己，因為有時食得多藥冇用。（都要保持正能量？）其實人就係咁，如果活一百日，有80日開心，就非常之好。如果活一百日得20日開心，呢個人生就浪費咗。」

基哥錫女觀眾面珠。（陳順禎攝）