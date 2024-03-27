陳玉蓮與粉絲慶祝64歲生日近照曝光　氣質不減兼逆齡生長令人驚嘆

有「最美小龍女」美譽的陳玉蓮，自1993年決定息影後，便全面淡出娛樂圈，甚少公開露面，如過着神隱的生活。直至2007年，息影14年的陳玉蓮首度復出，繼續致力公益工作，又先後參演電影《天水圍的日與夜》、無綫劇集《原來愛上賊》及《名媛望族》，不過隨後又再次消失於幕前，繼續她的低調生活，但私下仍不時會與昔日圈中好友聚會。

陳玉蓮所飾演的小龍女被金庸讚賞是最接近原著的「小龍女」。(chanyuklinonline@IG)

陳玉蓮有「最美小龍女」美譽，與劉德華憑《神鵰俠侶》成為觀眾心目中的經典熒幕情侶。（劇照）

陳玉蓮雖然淡出娛樂圈，但私下仍不時會與昔日圈中好友聚會。（微博@汪曼玲）

日前（25日）是陳玉蓮的64歲生日，粉絲為她舉辦了生日會，壽星女罕有現身，近況狀態絕佳，逆齡生長令人驚嘆。從粉絲分享的相片可見，剪了一頭短髮的陳玉蓮容光煥發，雖然簡單一身便服，但整個感覺優雅又年輕，令人有耳目一新的感覺。她又捧住粉絲送上的花和蛋糕拍照，非常開心。網民紛紛大讚：「氣質沒變」、「看著好年輕哦」、「好漂亮，髮型真好看」、「心中的女神，優雅」等等。

陳玉蓮獲粉絲為她舉行生日派對慶生。（小紅書）

非常優雅。（小紅書）

短髮好襯她。（小紅書）

而粉絲也寫道：「因為知道大家都非常掛念蓮妹，所以有新的美圖，當然要第一時間和各位fans分享。今天3月25日，是大家的女神蓮妹生日，再次祝福她身體健康，笑口常開，修行進步。 希望各位 fans 都喜歡蓮妹最新的照片。」

網民留言大讚陳玉蓮keep得好。（小紅書）

網民留言大讚陳玉蓮keep得好。（小紅書）

網民留言大讚陳玉蓮keep得好。（小紅書）

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