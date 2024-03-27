今天的她們｜劇情人物細節全面睇　佘詩曼演女強人超霸氣台詞犀利

視后佘詩曼（阿佘）去年憑TVB劇集《新聞女王》再次人氣急升，她飾演的Man姐霸氣十足，令觀眾看得相當過癮。沒想到相隔近4個月時間，她又有新劇播出，就是早年拍畢的內地劇《今天的她們》，她在劇中飾演一位超有氣場的餐飲業生意人，女總裁的人設風格再展現她多元戲路，劇集未播已引起不少話題。

由李純、佘詩曼、宋軼主演的《今天的她們》即將播出。（《今天的她們》微博圖片）

從《今天的她們》播放的預告片可見，阿佘在劇中飾演的梁清然，造型上充分展現女強人氣勢，再配上中短髮型設計，相當有霸氣。除了服裝上展現人物特色之外，在台詞上更展現其性格，就好像與張國立對戲時，她就表示：「這個店我說拿走就拿走。」還有：「比起安逸，我更希望我的員工去冒險，去做行業刺客。」台詞犀利，未播已感受到一種霸總氣息。

佘詩曼在劇中非常有霸氣。（影片截圖）

佘詩曼與張國立對戲，台詞犀利。（影片截圖）

除了佘詩曼之外，劇集由內地女星宋軼、李純共同主演。宋軼飾演路真真，是一名已過着北漂生活多年的女生，但因事業的不順，令她最終回到家鄉成都，渴望做自己想做的事情，為自己打拼成為自己的女王。

宋軼飾演路真真，是一名已過着北漂生活多年的女生。（影片截圖）

而李純則飾演顧漫婷，是一位性格火辣的女生，天生好命有好家庭與嫁給了初戀，人生道路非常順遂。但當生活起了一場變化後，她就要嘗試去面對，但對於她來說完全不怕，迎難而上。

李純飾演顧漫婷，是一位天生好命的女生。（影片截圖）

三個女生有三種不同性格，及後因緣份之下結識成為好朋友，大家互相了解共同面對挫折，一起追求更好的理想。《今天的她們》以美食為主帶出主人公故事，主打「傳承與守護」的宗旨。