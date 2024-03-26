Angelababy頻現身公開場合試水溫　生圖曝光曬玉背超吸睛

Angelababy(楊穎）去年疑因看瘋馬騷（crazy Horse Paris)的關係，遭到大批內地網民不滿，甚至惹來遭軟封殺傳聞，多個社交網站遭禁言。隨着其逐漸解禁，最近就頻頻現身多個公開場合，近日更受邀出席上海時裝周，獲得高級待遇，甚有排場，屢屢登上微博熱搜榜，看來復出後狀態不俗的她，人氣似乎不受影響。

Angelababy再次現身公開活動 。（楊穎工作室微博圖片）

身穿中式旗袍設計的Angelababy，大方展現玉背，高貴又不失性感，相當漂亮。其抵達會場時，立即有多名保安人員上前護駕，為她開路進入會場。過程中引來不少民眾捕捉其美態，在大家零修圖的鏡頭下，Angelababy真面貌盡現人前，臉部下顎線線條明顯，皮膚白皙，四肢纖瘦，狀態非常不俗，人氣比起同場其他女明星高許多。

多人護駕。（微博圖片）

Angelababy大方展現玉背。（微博圖片）

另外，獲主辦方安排坐頭排位置看騷的Angelababy ，與95後人氣小花楊超越並排而坐，二人在現場有說有笑，雖然她們之間相差9年，但Angelababy的美態完全不輸她，引來許多網民對她讚不絕口。

Angelababy完全不輸年輕女星。（微博圖片）

久違出席公開活動的Angelababy，無論人氣還是狀態依舊，更登上多個微博熱搜榜，就好像「Angelababy新中式旗袍造型」（逾1200萬微博閱讀量）、「Angelababy 背部身材」（逾8千萬微博閱讀量）、「Angelababy楊超越互誇美甲」（逾1億微博閱讀量）等，話題度相當之高，看來復出試水溫成功。

Angelababy美態盡現。（楊穎工作室微博圖片）