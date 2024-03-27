李思林含淚回應妹妹李玟AI復活影片：對唔喺度嗰位有二次嘅傷害

李玟二家姐李思林及何弘軒今日（27日）出席「國際精神健康」問卷調查結果發布會。李思林接受訪問表示：「精神健康，因為好多時候老咗，會成日覺得啲老人家點解咁難教，咁就怕咗佢哋，老咗身體嘅機能真係會衰退嘅。」她透露母親由80歲開始已經盡量減少陪伴女兒出外工作的行程，並表示：「托賴佢精神狀態都好好。」

李玟二家姐李思林及何弘軒今日（27日）出席「國際精神健康」問卷調查結果發布會。（陳順禎攝）

講到較早前網上流傳李玟的AI復活合成影片，她表示：「我覺得咁樣利用AI唔係一件好錯嘅事，因為你懷念個人，你覺得呢啲AI能夠復活俾你冇做到嘅嘢係可以，但係利用一個唔喺度嘅人嚟商業操作侵權，就好似唔恰當，對唔喺度嗰位有二次嘅傷害，我就覺得唔好咁做，你咁懷念佢就慢慢喺屋企睇就得，唔好作為一個商業成份嘅操作。」

李思林回應網上流傳李玟的AI復活合成影片。（陳順禎攝）

被問到會否選擇提告，她說：「我諗會提醒，現在央視都有講過咁樣做係唔恰當，如果嗰啲冇下架嘅，我相信會提一提佢要下架。」至於會否對於家人有二次傷害，她表示：「其實如果做一個好正面嘅，譬如如果今日Coco喺度會好支持大家關注老人精神嘅問題，健康嘅問題佢一定會，咁不如用AI做一啲正面嘅嘢好過，唔好咁自私淨係我好懷念佢，我同佢生個仔，我真係收到過唔係講笑，佢話同佢（李玟）生過個仔，佢就同我解釋佢喺第二個維度生活，你自己喺屋企欣賞咪得囉！如果我媽咪睇到會嚇死佢，好似唔係咁恰當。」提到看到李玟的AI復活影片時，有否流淚，她說：「當然會啦！」

李思林指李玟遺物已經攞得七七八八。（陳順禎攝）

講到今年是李玟出道30周年是否會舉辦歌迷活動，她表示：「等佢哋去進行，如果粉絲需要我哋支持，我哋都會配合。」被問到母親是否已經走出李玟離世傷痛，她回應：「老人家有老人家嘅方式，老人家就最鍾意扮唔知，唔好講老人家，我一生都好難走出。」提到李玟的遺物是否已經集中回到家人手中，她表示：「都攞得七七八八，要整理一下啲嘢都好多，需要啲啲時間。」