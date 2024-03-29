專訪｜張曦雯曾因失去拍劇機會而沮喪：有些事原來不要太強求

張曦雯上年獲TVB頒發十年長期服務金牌，由模特兒出身、之後選華姐，再由明珠台主持做起，當年一句「Pearl tonight」令她成為宅男女神。

一次在TVB升降機巧遇劇集監製羅永賢，由一句禮貌的招呼，從此改變張曦雯演藝路，她說：「佢話返畀我聽，當時我入𨋢之後同佢say hi，佢覺得我好有禮貌，所以想揾我試下拍劇，但我都唔記得有發生過咁嘅事。」

張曦雯自言在TVB發展平穩，但在工作上亦有情緒低落之時，她記得拍《律政強人》時，有場戲要她深夜獨自在中環巴士站演喊戲，當時她首次拍劇，加上沒有對手，一時間她哭不出來，「當時導演廖晉碩（《再見枕邊人》監製）好有耐性教我點演，佢一啲壓力都無俾我，佢好有心機同我講咗好耐，我聽住佢講故事，慢慢就喊到⋯⋯」重提這件事，張曦雯亦不禁落淚，她很感激導演的耐性同細心。

感動別人的，有時不用驚天動地，一件小事都可以令人窩心。

張㬢雯今次在《再見枕邊人》有突破性演出。

張㬢雯拍劇多演正派，連她自己都開始覺得悶，今次在《再見枕邊人》終於可以演奸角，令她非常興奮，她說：「我自己睇戲都最留意奸角，因為發揮會好多啦，其實都留意到網上啲人話我成日演白富美角色，我都覺係，所以今次好多謝監製廖晉碩同珍姐嘅信任，俾我試下今次演一啲內心複雜的角色。」

張曦雯想起《再見枕邊人》監製當年悉心教戲，一時感觸落淚。

張㬢雯絕對是TVB上位女星之一，但原來亦有受挫折之時，她坦言亦有為事業不開心甚至落淚，試過有套劇集本來找她演，她自己亦很想拍，但最後落空了，她以前會為這些事不開心，但現在的她會明白到原來所有事都天注定，有時不用強求，她說：「呢樣嘢我好似阿媽，佢哋覺得船到橋頭自然直，有試過唔開心，但之後諗返⋯⋯哦，原來咁樣先係最好安排。」

張曦雯有女神外表但性格很男仔，鍾意打機，食飯最怕坐三、四個鐘。

可能出身明珠台，張㬢雯令人感覺很有女人味，但原來性格很男生，與外籍男友拍拖7年，到現在她都不急於結婚，反而男朋友相當心急「佢係結婚對象嚟嘅，我到係時候要俾個交待佢，但我暫時都希望喺事業試多啲。」

不單止愛情方面像男生，連吃飯方面也很像，她很怕拘束的晚餐「之前我同男友去南非旅行，嗰到最多米芝蓮餐廳，試過有間食三、四個鐘頭，我好辛苦，即刻睇下之後幾日啲餐廳係咪咁，有就即刻cut哂佢，（食大牌檔妳ok?)我同家人成日去架啦。」