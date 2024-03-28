歌手黎明詩驚爆病逝終年58歲　積極抗癌大半年今早於睡夢中離世

90年代玉女歌手黎明詩 (Stephanie) 今日驚爆病逝的消息，終年58歲。不少圈中朋友已收到消息，得悉她的死訊都大感惋惜。據知黎明詩積極抗癌大半年，今早於睡夢中離開。

黎明詩於睡夢中病逝。(vcg)

黎明詩於1965年出生於演藝世家，她的父親是香港粵劇演員黎家寶，其中一名胞弟是香港商業電台節目主持人黎榮業。黎明詩曾榮獲第十四屆十大中文金曲最有前途新人獎銅獎、1991年度叱咤樂壇生力軍女歌手金獎及十大勁歌金曲最受歡迎新人獎銅獎得主，在樂壇以實力派玉女歌手見稱。

黎明詩在《流行經典50年》翻唱過《難得有情人》。（節目截圖）

陳順禎攝）

黎明詩活躍於1990年代，於1998年與銀行高層Eric Fung結婚後便淡出娛圈。她曾轉行做過兩年保險，2017年跟老公分居期間，承認出櫃展開新戀情。黎明詩退出樂壇多年，其後於2017年獲邀亮相TVB節目《流行經典50年》，相隔23年再次獻唱《敢恨敢愛》，掀起不少歌迷的集體回憶，也是她最後一次亮相歌唱節目。2020年，黎明詩與黃翊以及文佩玲一起演出網上音樂會，唱出多首金曲包括《敢恨敢愛》、《停不了的愛》、《全心愛我》、《Goodbye My Love》等。

黎明詩去年6月曾獲梁思浩為她慶祝生日，照片可見黎明詩剪了一頭超短髮，美麗如昔。黎明詩除了是唱得之人，她也是烹飪高手，在朋友圈中有「隱世廚神」的美譽。