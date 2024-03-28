45歲女神級影后離婚後身材走樣面部鬆弛　網民慨嘆：虎背熊腰

現年45歲的金馬影后林嘉欣出道多年憑優雅氣質與甜美笑容擄獲人心，更成為不少男士心目中的女神。林嘉欣雖然已為人母，但一直維持少女般的發光好膚質。不過日前林嘉欣現身珠寶品牌活動時，身材突然發福，被網民指面部皮膚鬆弛。

林嘉欣出道多年憑優雅氣質與甜美笑容擄獲人心，更成為不少男士心目中的女神。（IG圖片）

林嘉欣曾透露茹素令皮膚更好。（IG圖片）

日前有網民在小紅書上載數張林嘉欣出席珠寶品牌活動的照片，相中林嘉欣穿上黑色低調華麗的黑色絲絨長裙，雖然服裝設計簡潔大氣，但卻難以掩飾其豐滿的身形。網民在帖文中寫道：「歲月似乎在她的身上留下了溫柔的印記，身材線條變得更為圓潤，這不僅沒有削弱她的魅力，反而彰顯出一種成熟的韻味。然而，隨著歲月的推移，林嘉欣的面部肌膚也顯現出了自然的老化跡象。原本緊致的臉龐略顯松弛，皺紋和細紋開始爬上眼角，透露出歲月無情的一面。盡管如此，林嘉欣的眼神依然堅定有力，散發著特有的知性光輝。值得一提的是，這次曝光的照片中，林嘉欣的妝容被部分網友認為過於厚重，尤其是眼妝部分，使得本就稍顯疲憊的面容顯得更加勞累，略帶滄桑。盡管妝容未能遮蓋住歲月的痕跡，但這也讓人們看到了林嘉欣勇於直面真實自我的勇氣。」

日前林嘉欣現身珠寶品牌活動。（VCG）

有網民指林嘉欣身材發福了不少。（VCG）

大批網民看到照片後都認為林嘉欣顏值崩壞。（VCG）

有大批網民看到照片後都認為林嘉欣顏值崩壞，與當年顏值巔峰時期相差甚遠：「虎背熊腰的」、「整個人走樣了」、「老了，胖了」、「佢從來冇瘦過」、「感覺肉很厚」。不過仍有不少支持者認為是選錯了裙，才讓林嘉欣看起來比較圓潤。