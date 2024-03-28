一代玉女歌手巡唱獲老公女兒送驚喜　9歲女兒樣貌突蛻變震撼視覺

梁詠琪（Gigi）於2011年與西班牙籍老公Sergio結婚，兩人婚後育有一女，擁有西班牙血統的Sofia天生一副美人胚子，從小已擁有標緻五官，長得甜美可愛，尤其是一雙水汪汪的大眼睛，十分迷人。Sofia除了遺傳了媽咪的高顏值和身高之外，亦都遺傳了媽咪的音樂天份，喜歡唱歌並且彈得一手好鋼琴。轉眼間她的囡囡Sofia今年已經9歲，日前更亮相媽媽梁詠琪的演唱會上。

梁詠琪與囡囡Sofie。(ig圖片)

梁詠琪與囡囡Sofia。(ig圖片)

梁詠琪日前 (23/3) 舉行了《時間遇上我們》巡迴演唱會澳門站的演出，於3月25日迎來48歲生日的她，當晚獲全場歌迷大合唱獻上生日歌，為她送上祝福，令她十分感動。梁詠琪的老公Sergio以及女兒Sofia亦有上台送花，令事前並不知情的她相當驚喜，更感動得眼濕濕。她又在台上問女兒是否害怕？Sofia坦言：「A little bit (少少）」，表現得純真可愛。

梁詠琪的老公及女兒給她驚喜。(ig圖片)

不少網民都把他們一家三口同台的片段放到社交網上分享，梁詠琪今日亦有於她的IG上post了短片，她女兒Sofia的樣貌更成為了網民的焦點。網民紛紛留言大讚Sofia愈大愈靚女，而且混血特徵愈見明顯，一看就是混血美女，雖然不再像小時候那麼白雪雪，但亦無礙她的美。有網民甚至提議Sofia長大後可以參加國際選美賽事，參選環球小姐。

梁詠琪女兒。(ig圖片)

梁詠琪女兒與丈夫。(ig圖片)

梁詠琪一家三口。(ig圖片)

梁詠琪一家三口。(ig圖片)

梁詠琪一家三口。(ig圖片)

梁詠琪一家三口。(ig圖片)

梁詠琪女兒與丈夫。(ig圖片)

梁詠琪女兒與丈夫。(ig圖片)

梁詠琪一家三口。(ig圖片)

梁詠琪一家三口。(ig圖片)

梁詠琪一家三口。(ig圖片)

梁詠琪一家三口。(ig圖片)

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