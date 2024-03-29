才女張小嫻近況曝光衰老不少　曾被爆與有婦之夫半山同居至今未婚

現年56歲的才女張小嫻1994年以在《明報》連載的《麵包樹上的女人》聞名文壇，由於她的作品大多數講述愛情，她也是繼瓊瑤和亦舒之後兩岸三地最受歡迎的愛情小說家，被稱為「全世界華人的愛情知己」。

張小嫻。（小紅書照片）

久未在香港公開露面的她最近就分享了自己吃麵包的照片，更寫道：「我是寫《麵包樹上的女人》的那個人，我怎麼可能不愛吃面包。」照片可見，張小嫻頸紋比較明顯，各方面都Keep得非常好！而她去年亦曾鳳凰衛視的訪問，透露自己的近況，她在節目中講道自己2019年選擇重回校園，唸一個中文的碩士，原本打算重新去享受校園的生活，無奈有一半時間都是要上網課。

濾鏡都幫唔到手！（截圖）

衰老不少！（截圖）

講到感情，她稱：「靈魂伴侶對我來說，可能最終是不會在一起的。在一起就變成生活的伴侶，但生活的伴侶其實也很難得，因為你要跟一個人生活，其實也是不容易的。愛情終歸是會分開，對我來說，我沒有想過愛情，最後一定有結果了，最後走在一起，你就珍惜這份真誠，珍惜這份愛吧。」她又提到自己是一個比較孤獨的人：「可以在家裡做的事情，我都不去外面做的，比方我做運動什麼，我也沒有。現在的說法叫做很宅的宅女，是很宅的。」

不時分享生活！（截圖）

張小嫻曾被爆出與香港南華足球隊前軍醫、跌打醫師趙醒楠公子，有婦之夫，婦產科醫生趙先生在半山區豪宅同居。事後，她稱：「我一直努力保護自己的私生活，我的生活是我的人權，不必昭告天下。可惜，這原來只是我的一廂情願的想法。私隱不被尊重，我覺得，對我是一種侮辱。」她至今未婚。

張小嫻不單是愛情小說作家，亦曾創辦女性雜誌。（視覺中國）