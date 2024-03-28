Loong 9｜ 勢如破竹即時增兵　190cm長腿男神加入助攻

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》已經於月初在澳門圓滿結束，並已經在65位練習生中選出9位正式成團出道，分別是奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁，團名並命名為「Loong 9」。今日（28日）官方突然在社交平台上公布Loong 9將會增加3名成員及將會分兩組進行活動，分別是Loong9-S及Loong9-V。

分別是奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、文佐匡、黃奕斌及陳梁，曾志偉當場宣布團名正式命名為「Loong 9」。(陳順禎 攝)

Loong 9自成團以來一直話題不斷，不論是團名還是成員都在網上引起熱話，Loong 9的香港3位成員下月亦準備到北京集訓。但今日就收到通知，成員將會由原本的9人增加至12人，將會加入的成員分別是張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊，以Loong9非限定團成員的身分參與活動。

Loong 9再加人。(陳順禎 攝)

正式出道的Loong 9，發布全新一輯宣傳照。（微博圖片）

官方公布原文：

大家好，這裡是Loong9。



關於Loong9組合成員變動的情況，現向大家作出詳細說明。



在充分了解與成員發展規劃一致的前提下，現正式宣布張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊三人加入LOONG9超話，並以Loong9非限定團成員的身分參與一切組合活動。



今後，Loong9-S將立足中國內地輻射亞洲地區；Loong9-V將立足於中國香港輻射亞洲地區。我們將打破傳統限定意義，以S隊、V隊的雙重形式，繼續站在舞台上發光發熱，請大家多多期待吧。



感謝一直以來支持Loong9的粉絲朋友。



🌟Loong9-S 成員：奧利、李權哲、江信熹、梁詩煜、白子奕、陳梁、張鐙濂、郭殿甲、陳鑫昊



🌟Loong9-V成員：奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黄奕斌、陳梁

