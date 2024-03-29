李佳芯擔任職訓局嘉賓竟然被P走 網民鬧爆：請人請到咁唔尊重

TVB人氣花旦李佳芯（Ali）近年經常被傳遭雪藏，去年底出席《萬千星輝賀台慶2023》竟然遭「埋堆堆微博視訊號」特別「照顧」，將拍到的大頭鏡頭被打格仔。相隔數月，Ali又再度「被消失」，出席職業訓練局（VTC）講座時，整個人竟然被P走！

Ali多次被傳遭TVB雪藏。（IG圖片）

Ali在去年台慶的內地直播版中，已經被打格，更成為敏感詞。（影片截圖）

Ali已不止一年被「P走」，更曾成為敏感詞。（TVB官方微博、埋堆堆劇綜）

有網民昨晚於Facebook群組「文人多說話」上載了多張Ali被強行P走的照片原圖及修改後的照片，並留言寫道：「今日李佳芯去左vtc做講座，vtc fb出左兩次post，第一次出左半個鐘刪post，第二次成個李佳芯俾人p走左⋯⋯」除了Ali之外，擔任嘉賓的還有林家棟，不過家棟就沒有被P走。

呢張有Ali。（FACEBOOK群組文人多說話）

呢張冇Ali。（FACEBOOK群組文人多說話）

呢張又有返Ali。（FACEBOOK群組文人多說話）

冇Ali，得咗。（FACEBOOK群組文人多說話）

Ali被消失的照片引起大量網民熱烈討論，有人只做法非常不尊重人，請了Ali當嘉賓，但又將她P走：「真衰格！不如唔好請人去！」、「唔想人出現好簡單，唔好請，唔係P走人」、「 原post 都刪埋⋯⋯」、「請人請到咁唔尊重」、「好肉酸好小家」。

Ali表示還在與公司就合約商談中。（梁碧玲攝）

另外，Ali最近亦終於接拍新劇《麻雀樂團》，日前出席新劇活動接受訪問，被問到有傳《麻雀樂團》是告別之作時，Ali表示：「冇啊！傳聞啫。合約我仲未有新update，但一路同公司傾緊。」想不到正式解凍之時，竟然發生P圖事件。

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