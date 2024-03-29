林偉透露秦煌將康復出院　終尋獲其家人：呢個重擔交返畀佢哋

76歲的前無綫（TVB）資深藝人秦煌，憑經典劇集《射雕英雄傳》飾演老頑童周伯通一角深入民心。早前有報道指他在酒店房間不慎跌倒受傷，最後送往醫院治理，現需留醫觀察。

早前有報道指他在酒店房間不慎跌倒受傷，最後送往醫院治理，現需留醫觀察。（資料圖片）

林偉今日出席無綫劇集《逆天奇案2》宣傳造勢活動。（葉志明攝）

今日（29/3）林偉現身油塘出席無綫劇集《逆天奇案2》宣傳造勢活動。對於經常照顧獨居酒店的秦煌起居飲食，有情有義，林偉接受《香港01》訪問時說：「其實有時候如果時間上我配合唔到，幫唔到佢買嘢，我都會叫佢等等先，而佢都唔會勉強嚟，大家都係戲行都會知。（網民覺得你係佢半個監護人！）其實最近我已經聯絡到佢嘅屋企人，而佢屋企人都已經去過醫院探望，而呢個重擔我已經交返畀佢哋嘅屋企人，始終醫院方面好多嘢都要同佢家人溝通，而我身份係朋友關係，又唔係咁合情合理。尋晚佢打過畀我，佢都好精神。之前佢同我傾電話嘅時候反應係好慢㗎，佢同我講佢就嚟會康復，遲多三幾日就會好快就會出返嚟。（上次探佢咩情況？）上次見佢話自己隻腳有啲痛，見佢右腳小腿有啲腫脹。（話佢隻腳要紮繃帶，好似糖尿腳！）唔出奇，佢年紀大，都會有三高，最緊要有適當嘅治療。（有冇幫佢洗傷口？）我冇睇，因為我唔識，我幫佢唔到，呢啲要護士先幫到佢。（類似糖尿腳？）係，類似係糖尿腳。（話佢唔戒口，都鍾意食零食！）而家佢要戒口啦，醫院同康復中心都唔會畀佢食。」