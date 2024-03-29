59億富婆神隱兩年突現身蘇打綠演唱會　傳富商男友陷財困後變低調

現年45歲的台灣女星吳佩慈當年以「九頭身美少女」之稱出道，但自從與百億富商男友紀曉波拍拖後即淡出演藝圈，並為對方誕下兩子兩女，定居香港。雖然兩人至今仍未結婚，但吳佩慈一直過着豪門少奶奶的生活，不時在社交平台大曬貴婦生活，不過自紀曉波爆出財務風波後，吳佩慈亦轉趨低調，更暫停更新社交平台，亦未有公開露面，猶如神隱。近日蘇打綠在香港舉行《二十年一刻》演唱會，吳佩慈亦有現身支持，事後更在社交平台曬出合照，分享近況！

吳佩慈有「九頭身美少女」之稱。（視覺中國）

吳佩慈與百億富商男友紀曉波（右二）育有兩子兩女。（微博@吳佩慈）

吳佩慈一直過着豪門少奶奶的生活。（小紅書圖片）

43歲生日會。（小紅書圖片）

吳佩慈日前現身蘇打綠演唱會，在最後的點歌環節，吳青峰發現台下的吳佩慈，而吳佩慈的絕美樣貌亦在舞台大熒幕曝光。雖然演唱會已告一段落，但今日（29日）凌晨吳佩慈就突然更新社交平台，她寫道：「久違了的更新一下，要說的也是久違的蘇打綠演唱會。蘇打綠演唱會真的很棒，除了好聽，還很好笑，一下聽歌聽到很感動，一下被talking笑到腹肌要出來，青峰真的是脫口秀的king! 那天被叫到親友點歌時，點了《幸福額度》，聽到青峰唱的時候真的是特別幸福！」

吳佩慈日前驚喜現身蘇打綠演唱會。（小紅書圖片）

帶埋兩個囡囡去睇騷。（小紅書圖片）

吳佩慈直言近年因為疫情，相聚的機會變少了，但仍與青峰保持聯繫：「聊聊近況，聊聊人心怎麼能這樣，聊聊怎麼再重拾信心去相信人，聊聊育兒，聊聊中年後的不同。我的那個小小吳弟弟一直那麼溫暖、那麼好。」相中所見，身穿黑色西裝襯牛仔褲的吳佩慈，看來狀態不俗，身形依然好Fit，完全不像之前被傳出懷第五胎，而青峰就靠在吳佩慈膊頭，可見兩人感情深厚。

吳佩慈依然好Fit！（IG圖片）

吳佩慈早前與閨密賈永婕到新加坡睇Taylor Swift演唱會，因衣着寬鬆引來外界猜測她懷第五胎。（Facebook@賈永婕）

吳佩慈息影後專心照顧家庭，她亦母憑子貴，獲贈珠寶、名牌服飾及豪宅等等，有傳她名下擁有多幢物業，包括在2016年以3.3億港元購入西半山瀚然50樓及51樓兩層全海景的特色戶等，甚至有報道指她的身家高達59億元。不過近年紀曉波接連傳出欠債風波，更有指他一家陷入財困，而吳佩慈最後一次更新IG已是2021年10月曬出囡囡的背影照，當時她亦有在小紅書分享43歲生日會的照片，前年吳佩慈曾曬出素顏照，又有分享在家中打理植物的近況，自此她就消失如神隱。

吳佩慈最後一次更新IG已是2021年10月曬出囡囡的背影照。（IG@pace_wu）

依然好靚！（小紅書圖片）

2021年10月慶祝43歲生日。（小紅書圖片）