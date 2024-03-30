朱千雪巨肚出席麥明詩盛勁為婚禮　網民紛紛講恭喜有喜！

早前麥明詩和盛勁為結婚，在「盛村」擺完喜酒後就轉戰搞西式婚禮，無論是圈內圈外，甚至是前男友林作的媽媽都在邀請名單之中。原來昔日TVB同事朱千雪也在送邀請名單之中，她更帶同老公吳昆倫（Justin）一齊出現。



朱千雪大肚出席麥明詩盛勁為婚禮。（IG@tracytschu）

朱千雪大肚出席麥明詩盛勁為婚禮。（IG@tracytschu）

昨日（29/03）朱千雪在IG上分享與麥明詩和盛勁為一對新人的合照，不過大家的焦點就全都落在朱千雪的身材上。睇真啲，原來朱千雪大肚而且目測已臨盤在即！陳凱琳更留言：「Everyone’s glowing」，網民除了講恭喜外，還追問朱千雪預產期是什麼時候。

朱千雪好靚呀。（IG@tracytschu）

朱千雪好靚呀。（IG@tracytschu）

朱千雪拍片分享懷孕日常。（IG@tracytschu）

朱千雪已懷孕6個月。（IG：@tracytschu）

朱千雪。（IG@tracytschu）

李雪瑩相約楊秀惠、岑杏賢、朱千雪、湯洛雯等同期小花見面（Instagram：@misscrystalli）

朱千雪與Justin。（IG：@tracytschu）

Grace與朱千雪大玩 “Spin the Bottle”遊戲，挑戰 “Truth or Dare”。