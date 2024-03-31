車保羅因一場肚痛決定搵老伴　女傭變老婆全因睇啱一樣嘢｜專訪2

上篇專訪講到車保羅歷盡人生低谷，在離開無綫後的十多年間，除了本身在博愛與方艙消毒員的工作之外，其實斷斷續續也有一些演藝工作。當中包括外國著名IP《特務戇J之救國大業》，被提名台北電影節影帝的《老人與狗》，當然最重要便是改變一切的《無限超越班》。



車保羅歷破產雜工、消毒員都要做 匿喺皇巴食足2年自熱飯｜專訪1

參與《特務戇J之救國大業》靠老友

2011年車保羅有份參加《特務戇J之救國大業》拍攝，能夠有幸參加，很大程度有老友幫手，最緊要是他能夠用英文拍攝。「我要多謝施介強，不嬲我哋兩兄弟一肥一瘦，佢係寫埋影評㗎嘛，咁有鬼佬嚟佢第一時間知，知呢第一時間話畀我知，咁我第一時間去in。嗰時我喺博愛，嗱嗱臨仆出去尖沙咀見個導演，咁導演係噉意望一望啫，你識講英文吖嘛？識！係你喇，簽約啦，casting都唔使。就要嗰個好兜痞嘅CIA，因為嗰時我着公司制服去呀嘛，即係個樣呀，頹啲咁啦，咁就搵咗嗰份工，又幾好玩，所以有陣時講唔埋，即係你嘅運到就係嗰回事，唔好強求順其自然。」

參與《特務戇J之救國大業》靠老友。（電影截圖）

想影相被保鏢阻撓

當然要講講當時的趣事，不過車保羅就說，完全沒有！因為保安政策太嚴謹，而且「Mr.Bean」路雲·雅堅遜太酷，沒太多交流。「嗰個保護政策好犀利，我一抆個電話出來，有個保鑣埋嚟，收埋個電話，如果你再抆嘅電話出嚟呢我就收咗佢，我想影張相紀念，唔好講太多嘢，收埋去。到戇豆再埋嚟啦咁嗰個保安呢，鬼佬嚟嘅，佢再近啲𥄫住你，你會唔會又再抆呢？唔抆啦！唔玩啦呢個遊戲，唔好玩，即係佢唔會同你有多餘嘅對白，只係對戲，做戲，一完唔見咗，好快，快過我呀，我都未離開現場佢已經唔見咗，所以你話想聽下啲趣聞，睇怕都冇乜趣聞。」

「Mr.Bean」冇表情唔識笑

至於「Mr.Bean」本人，車保羅表示他很少說話，除了對戲之外基本上沒有交流，他說：「好cool，係冇表情，佢唔識笑，淨係acting。佢同你一齊就係為咗場戲點樣做好佢，係咁多嘢啦！how are you today？我哋喺澳門拍手架嘛！澳門有咩好嘢食你知唔知？佢唔想同你傾任何嘢，純粹就係對白交流，收工，係咁多啦！」

拍攝期間保安政策太嚴謹。（電影截圖）

憑《老人與狗》提名影帝

2019年車保羅憑《老人與狗》去到台北電影節角逐「最佳男主角」，又成功吸引大眾目光，當時因為夠「頹」，導演毫不猶豫便選用了他。「導演就可能佢cash咗幾個演員，因為佢個budget好細，錢就冇㗎啦！係咁上下，五日。我話咩叫微電影，我根本唔知咩叫微電影，杜老闆贊助，然後大家做啲嘢，可能你明天會有好處，我話好呀！」正正是這種「乜都試吓」的心態，車保羅成功獲得台北電影節認同，他更笑說順便可以到台灣玩返幾日。

車保羅憑《老人與狗》提名影帝。（影片截圖）

感激吳彤給予機會上《無限超越班》

到最後，當然要講《無限超越班》，短短三日拍攝將車保羅的演藝事業重新彈起，他最感謝找他參與拍攝的吳彤。「真係好多謝呀吳彤監製，如果佢唔畀嗰次機會我，今時今日，我諗我仲係喺放艙醫院，做緊正常嘅嘢，因為嗰次出嚟嘅效果，大家覺得原因車保羅OK架喎，佢係做到嘢㗎喎，咁咪開始多嘢做啦！」

《無限超越班》短短三日拍攝將車保羅的演藝事業重新彈起。（節目截圖）

兩個主角唔去成功執雞

當然，有人推薦亦都要天時地利人和，當初返內地仍然要隔離，節目組難以找人，車保羅成功把握機會。「因為小春唔去，皇上（馬浚偉）唔去，你去親要隔離，去要隔離，番嚟又要隔離，咁變咗就係佢兩個唔去，咁人哋個監製就問咁仲有邊個？胖頭陀，邊個係胖頭陀？唔識架，佢即刻整條片畀個監製睇，呢個咪車保羅？好好好。咁就按照呢個人過咗嚟，搵乜嘢去配合佢，然後整番個叫做Q版嘅《倚天屠龍記》，咁就係我同埋嗰四個姨太排做一場戲，幾好玩，又學咗嘢。」

主角唔去車保羅成功執雞。（劇集截圖）

一場肚痛決定搵老伴

除了朋友的幫助，車保羅在這十多年間，還有一個不能缺少的人，便是現任妻子。講起當初突然想再娶的原因，竟然來自一場肚痛。「有一晚，我一個人喺屋企，突然間肚痾，因此嗰陣時我住嘅屋呢個toilet唔喺房裏面，個toilet喺出面，元朗以前嘅村屋都係咁。好啦！入到去運功，冇廁紙，呢度啲汗標晒，冇廁紙出唔到去，出唔到去你又攞唔到藥食呢？如果依家有個女人喺度幾好，同埋要乜有乜。就係嗰一下，我就有呢個概念，想搵個老伴，終於揀咗佢，冇揀錯！」

一場肚痛車保羅決定搵返老伴。（受訪者提供）

女傭變老婆全因睇啱一樣嘢

要找個老伴過下半生，可以有很多選擇，但車保羅選擇了每星期才到他家執屋一次的女傭，全因相中她一個性格。「當初我識佢呢咁嘅，佢係我一個part time嘅女傭，係每個禮拜日先嚟架啫，幫我執吓屋！嗰陣時我喺大陸做緊嘢，就係香格里拉酒店，深圳，當年啱啱開。咁當年嘅動作好怪，我返嚟啲錢全部放晒喺枱面，就唔執嘅。咁佢每次嚟就同我將啲錢執好佢，企理妥當，我覺得呢個女人都唔錯吖，起碼啲錢唔知有冇唔見啦，但總之只會見愈嚟愈厚啲錢。」