車保羅破產後做方艙消毒員　匿喺皇巴食足2年自熱飯｜專訪1

車保羅2022年登上內地綜藝節目《無限超越班》，只用了短短三日的時間，成功將他的演藝事業由黃昏變成如日方中。這樣說可能太誇張，但入行超過40年的他，現時的確經常有工作北上，比起當年曾經歷破產，連媽媽下葬都要靠別人捐錢，又試過欠租被業主趕走，做消毒員食足2年自熱飯，的確輕鬆不少。



從麗的開始敗壞名聲

為甚麼車保羅會淪落到這個地步？一切都要由他初入行在麗的電視說起。當年車保羅原來犯過不少錯，導致最後無人再敢找他開工，他說：「其實有前因有後果嘅，咁點解會咁呢？遲到、失蹤、唔到，演藝界呢行嘅大忌我全部犯晒。嗰陣時後生，未有咁靚嘅電話系統，而家我哋嘅電話有日記㗎嘛，你可以有啲編排擺晒入去。咁嗰時陣冇，我鐘意寫紙仔，咁啱你嗰日紙仔唔見咗呢，你係以為好似係有啲嘢喎，但係，即係點呢？冇啦！由麗的開始，我已經犯咗呢個錯誤啦，所以一傳十十傳百，有邊個肯搵你呢？」

車保羅在麗的時期拍《對對糊》，曾與好兄弟張國榮一齊做戲。（劇集截圖）

欠租多月做租霸被業主趕走

最後，他因為無錢，更去到被業主迫走的地步。「開始無乜人搵我做嘢，咁冇人搵你做嘢，你個倉有幾多貨呢？係嘛，咁真係幾吃緊嘅，咁第一租開始交唔到啦，咁咪同個業主講話爭住多少先啦，我可能下個月畀到你呢？」他指雖然過到業主，但電費水費都要交，交到水費時，電就因欠款被停了，唯有找朋友借錢開電。車保羅續說：「到業主，你爭我哋三個月喇喎，我話係呀！真係窄窄地，通融多個月啦，咁佢睇到你好似有少少似租霸，咁每晚點整你呢？整到你走呢？佢攞個電鑽，就冇鑽咀嘅，咁搵個四方盒，即係一個框啦，將個電鑽咁樣棟咗落去，搵個鐵嘅盒罩住佢，即係佢腳趾碰到就，嘩！突然間你瞓緊覺上面有嘢鑽，鑽你天花板，你天花板有嘢棟落嚟，咁你點瞓，每晚係咁折磨你。」

最後，車保羅終於要搬離這個地方。

車保羅從麗的開始敗壞名聲。（資料圖片）

TVB開2千蚊續約 不如返元朗吔蕉

離開麗的後，車保羅在電影界其實有工開，不過當然並不多。直到1997年，車保羅加入無綫（TVB）開始穩定下來，但只做了六年時間便走人，全因為一份合約。「TVB任何人走呢，因為合同完咗嘛，佢咪叫你返嚟。你一返去呢，人事部又攞計數機啊，又攞唔知咩啦！好似判官咁，就押住你去你個Locker度，清Locker！明嘅，應該架嘛。咁我做晒手續啦，跟住『嗱我得啦搞掂啦，預備出糧啦？』你唔好咁勞氣，可能有份約你有興趣呢？咦唔係話合同完咗叫我執嘢走，點解仲有約嘅？呢個係我哋度身訂造，就係2千蚊一年。我話咁呀？一聽2千蚊年已經，算啦，都唔使諗咁，你再講乜嘢都好啦，我都係唔會考慮，我話我點生活？根本無得生活，咁不如咩喇，我返元朗吔蕉照好過啦，係嘛？所以由嗰下一出，我就即刻搵嘢做，已經係勒定肚皮㗎啦！」

TVB開2千蚊續約，車保羅表示不如返元朗吔蕉。（劇集截圖）

爭30多萬卡數走上破產之路

離開TVB之後，車保羅在演藝界的工作屈指可數，輾轉之間去到保險行業，亦為他破產埋下伏筆。「破產…破產都幾係嘢，破產係好無奈嘅，我做咗好多行業，我破產係喺我做保險時，咁我保險最後我去咗紐約人壽，亦都無咗啦呢間嘢，因為使錢使得太犀利啦，咁十個蓋得九個冚到，一個冚唔到，你啲運。咁我到最後諗一諗，冇辦法啦，你冇得走，尤其是我哋呢啲所謂叫藝人係嘛，你要面對。咁我點面對呢？還又還唔到，嘢就冇嘢做，咁終於唯有咁啦，即係破啦！」

車保羅任職保險中介照片。（小紅書圖片）

做保險做到破產，全因車保羅用了一種錯誤的觀念，「因為我慣咗賣保險呢，我係約啲客去卡拉OK，基本上都係ok架喇，即係傾完喇，今晚我地繼續，玩慣咗呢個遊戲，變咗就唔覺呀！就算唔成功都無所謂啦！碌卡咋嘛，喂碌完你還到嗰個月開始，你已經係利疊利，係嚇死人嘅，終於自己中晒啦全部。」當時利疊利滾到欠30多萬的卡數。

車保羅爭30多萬卡數走上破產之路。（資料圖片）

媽媽下葬靠TVB好心人幫忙

正值破產時期，媽媽突然過身，車保羅身無分文，連幫媽媽下葬的錢也相當頭痕。「好彩我仲有一個老友曾sir，就係無綫裏面嘅公關總監，咁都識咗幾廿十年，佢都幫咗我好大嘅忙。佢話TVB有個無名氏，就捐幾萬蚊，你去執你呀媽啦！咁佢仲親自將啲錢送入嚟元朗畀我，我好過意唔去，好窩心。我話曾sir，我欠你嘅，今日我還唔到，但他朝你需要我做咩嘅，第一時間會到，因為受人因果千年記，阿媽走自己冇本事，已經係失禮。而你老人家，唔好理佢真定假啦，TVB有無名氏咁，咁有人開玩笑同我講啦，會唔會係方小姐呀？係喎，我媽曾經同我講過佢同方小姐打過牌喎，可能係呀！咁其實冇乜所謂啦！」

車保羅當時身無分文。（劇集截圖）

做消毒員匿喺皇巴食足2年自熱飯

在往後十多年，車保羅做過很多工作，有地盤雜工、博愛雜工等等，不過講到大家最印象深刻，應該是方艙消毒員，當年更因此登上娛樂新聞。「去食環署幫手啊，跟住又去咗落馬洲邊境，邊境嗰時呢，我又去咗邊度呢？呢世人都唔會去㗎嗰個位，就叫做沙頭角，中英街，我守咗一個禮拜，咁點解呢？因為嗰度啲人全部中晒招，冇人敢去，咁上面都答應如果你幫我一個禮拜，一個禮拜後我畀個靚位，YES！咁嗰時我喺呢個叫中海物業吖嘛，佢承包咗，咁一完咗中英街呢，我就調咗去洪水橋方艙，就做，大家明白消毒員，最危險。」

車保羅曾任職健康監測員。（車保羅＠FB）

他續說：「如果你件衫爤咗，個個都當你怪物，即刻隔離，跟住驗驗驗，哦冇，你好嘢，我真係好嘢，嗰度幾耐？嗰度2年嘞，四針，未陽過，托賴托賴。咁就係你個人嗰個操守問題，我收工，佢哋話我哋有落場時間嘅，咁落場我係唔會同任何人坐埋一齊嘅，係一個人。」

家中有大有細，當時正值疫情高峰，的確非常擔心自己會將病毒帶回家，但車保羅有自己獨特的保命招數。「落馬洲我哋先講落馬洲，皇巴由內地嚟香港落車嗰個位開始，跟住你過哂所有檢查啦，出返去上返皇巴，我就匿埋喺皇巴嗰邊，一無嘢做我就去過去一個人坐，哪怕食飯又好乜都好，所以我食咗2年幾嗰個叫咩飯？自熱飯，有米就倒落去，有所謂嘅肉倒落，跟住一倒凍水落個底，咁咪有少少凍水煮飯吖嘛，自熱吖嘛，咁掉包白英泥落去，佢自己『嘭嘭嘭嘭嘭嘭』，咁我就有新鮮嘅飯食，食咗2年零3個月，個樣都似自熱飯！」