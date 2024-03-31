何猷亨舊愛陳可欣出席麥明詩婚禮　劍橋畢業嫁鋼琴才子生活奢華

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與飛機師老公盛勁為（Keith）近日忙於舉行連場「勁甜麥」婚禮，原來兩人在短短一星期內辦4次婚禮，日前他們就舉行田園風西式婚禮，不少圈中好友包括朱千雪、劉倩婷、黃嘉雯、王嘉慧等都有出席，更有多位城中名人到場，當中何猷亨舊愛陳可欣（Sabrina）亦有獲邀出席。陳可欣與一眾劍橋校友到賀，她在IG曬出與一對新人的合照，身穿淺綠色連身裙的陳可欣，外形十分出眾，她亦有留言送上祝福！

麥明詩（Louisa）與飛機師老公盛勁為（Keith）日前舉行田園風西式婚禮，朱千雪同老公都有出席。（IG@tracytschu）

劉倩婷、黃嘉雯、王嘉慧都有到場。（IG@tracytschu）

恭喜恭喜！（IG@sabrinahychan）

田園風西式婚禮。（IG@sabrinahychan）

何猷亨舊愛陳可欣（Sabrina）亦有獲邀出席。（IG@sabrinahychan）

陳可欣與一眾劍橋校友到賀。（IG@sabrinahychan）

送上祝福！（IG@sabrinahychan）

陳可欣畢業於劍橋大學，與麥明詩是同屆校友，畢業後投身金融業任職分析師，因樣貌出眾而被封為「金融女神」。活躍於上流社交圈的陳可欣，2012年與賭王何鴻燊四房兒子何猷亨公開戀情，當時何猷亨帶埋女友高調現身慈善晚會，而四太梁安琪亦公開大讚陳可欣聰明、讀書叻，賭王更讚她「Full Marks（滿分）」，外界都睇好他們會拉埋天窗，但最後兩人分手收場，而陳可欣在2020年與哈佛學霸兼鋼琴家孟雨晴結婚。被譽為「鋼琴神童」的孟雨晴不但曾憑極高鋼琴造詣多次獲獎，更是一位學霸，2009年以全校第一的成績高中畢業，同時被哈佛大學、耶魯大學、哥倫比亞大學等名校取錄。孟雨晴從哈佛大學畢業後投身金融界，而他與陳可欣同樣家底豐厚，外形亦十分合襯，被譽為金童玉女。

陳可欣外形出眾。（IG@sabrinahychan）

與麥明詩是同屆劍橋校友。（IG@sabrinahychan）

2012年陳可欣與賭王何鴻燊四房兒子何猷亨公開戀情，當時何猷亨帶埋女友高調現身慈善晚會。（視覺中國）

陳可欣在2020年與哈佛學霸兼鋼琴家孟雨晴結婚。（IG@sabrinahychan）

陳可欣與伍樂怡亦是好友。（IG@sabrinahychan）

出身富裕的陳可欣，與麥明詩、富貴前港姐伍樂怡等都是好友，而從她的社交平台可見，陳可欣家住複式豪宅，維港靚景一覽無遺，平日經常出席宴會、名牌活動、坐遊艇出海、坐私人飛機出遊等等，身形高䠷的她亦不時大曬泳照，盡騷長腿及纖腰，外形不輸圈中女星，她更擁有大量名牌衫、手袋，包括Hermès、Chanel、LV等等，生活奢華！

住複式豪宅，維港靚景一覽無遺。（IG@sabrinahychan）

出身富裕。（IG@sabrinahychan）

坐私人飛機出遊。（IG@sabrinahychan）

坐遊艇出海。（IG@sabrinahychan）

不時大曬泳照。（IG@sabrinahychan）

盡騷長腿及纖腰。（IG@sabrinahychan）

陳可欣與父母。（IG@sabrinahychan）

經常出席宴會、名牌活動。（IG@sabrinahychan）

Hermès。（IG@sabrinahychan）