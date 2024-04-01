50歲利嘉兒激罕曝光風韻猶存　曾與周國豐結婚3年被爆原來冇註冊

現年50歲的利嘉兒當年憑擔任《笑談普通話》主持而形象入屋，甚少經營社交平台的利嘉兒神隱多年，最近獲好友慶祝生日，而再現人前，保養得宜的利嘉兒風采依然，星味未有減退，樣貌更毫無變化，是圈中的凍齡美魔女。

利嘉兒當年憑擔任《笑談普通話》主持而形象入屋。（節目截圖）

利嘉兒一直保養得宜。（VCG）

利嘉兒自2018年誕下女兒Karyssa後，淡出幕前專心相夫教女，甚少出席公開活動。適逢日前（30日）利嘉兒50歲生日，名媛陳玥心（Cindy）在Instagram限時動態上載了一眾好友與利嘉兒慶祝生日的相片。相中可見，利嘉兒外貌與當年幾乎沒有分別，星味依然十足。

名媛陳玥心（Cindy）在Instagram限時動態上載了一眾好友與利嘉兒慶祝生日的相片。（IG圖片）

利嘉兒於2004年由電台同事羅啟新介紹下，認識了周國豐，兩人火速墮入愛河，拍拖不足三個月已視大家為結婚對象。其後於2005年11月結婚，當時婚禮星光熠熠，就連黎明、陳慧琳、梁詠琪等天王天后都有出席。可惜這段婚姻只維持了短短3年，有指利嘉兒與奶奶關係欠佳，利嘉兒與奶奶關係欠佳，夫妻關係變淡，但最轟動的，就是離婚時被爆原來兩人一直未註冊。

利嘉兒於2004年由電台同事羅啟新介紹下，認識了周國豐。（VCG）

兩人於2005年結婚。（VCG）

不過婚姻只維持了短短3年。（VCG）

利嘉兒過去曾經接受訪問時透露，跟周國豐離婚與第三者無關，兩人分開後關係仍然良好，亦大讚對方是好老公，只是兩人相處不來，最後因了解而分開。周國豐亦曾表示，處理家庭關係時兩人婚姻最辛苦的一關。回復單身後的利嘉兒，於2010年再婚，與製衣兼門鎖生意圈外男友劉先生結婚，直到2018年，利嘉兒以44歲高齡誕下女兒Karyssa。

利嘉兒五官標緻。（VCG）

利嘉兒回復單身後認識了圈外男友，兩人結婚後誕下女兒Karyssa。（VCG）

利嘉兒曾在節目中透露，婚後發現患有子宮肌瘤，手術後休養兩年才成功懷孕，更經歷了兩度流產，因而感到自責及難受。其後利嘉兒中西醫合壁，每日都打針，打足幾個月，最後決定做管試嬰兒，成功誕下女兒Karyssa。