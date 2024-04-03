37歲富貴人妻孖富商老公大曬私人飛機　售價逾5億設獨立豪華套房

現年37歲的岑潔儀（Zoey）在2006年參加TVB節目《美女廚房》中的「美少女廚神爭霸戰」後簽約成為旗下藝人，翌年起在《同事三分親》中飾演Helena一角，但發展平平，其後岑潔儀一度轉投HKTV發展，至2012年與大馬富商Dixon結婚後逐步淡出幕前。婚後榮升闊太的岑潔儀，經常大曬奢華生活，包括坐頭等艙出遊、名車、名錶、名牌手袋等等，早前她又大曬私人飛機，高調炫富！

岑潔儀（Zoey）2012年與大馬富商Dixon結婚。（IG@zoeysham）

一家四口幸福美滿。（IG@zoeysham）

岑潔儀同老公都以休閒打扮上陣。（IG@zoeysham）

相中所見，岑潔儀同老公都以休閒打扮上陣，當中岑潔儀拎着售價24,500港元的Loro Piana Extra Pocket L27手袋，着上售價11,300港元的Roger Vivier鑽扣運動鞋，再配搭名錶及Cartier手鈪、Van Cleef & Arpels手鍊等等，一身打扮行頭十足。岑潔儀在飛機上影了不少靚相，據知這架飛機是Bombardier Global 7500，售價為7,300萬美元（約5億7千萬港元），包機費用為每小時16,000美元（約12萬5千港元），客艙內採用豪華裝潢，設備齊全，更設有獨立房間。

岑潔儀拎着售價24,500港元的Loro Piana Extra Pocket L27手袋，着上售價11,300港元的Roger Vivier鑽扣運動鞋。（IG@zoeysham）

在飛機上影了不少靚相。（IG@zoeysham）

Loro Piana Extra Pocket L27手袋。（官網截圖）

Roger Vivier鑽扣運動鞋。（官網截圖）

Van Cleef & Arpels手鍊。（官網截圖）

客艙內採用豪華裝潢。（IG@zoeysham）

點擊下圖睇私人飛機：

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其實岑潔儀婚後一直過着少奶奶的生活，從她分享的生活照可見，她不但經常去旅行、出席貴婦品牌活動，還擁有大量名牌手袋，包括Hermès、Chanel、Dior等等，她更不時大曬Patek Philippe、Audemars Piguet等名錶，生活無憂！

岑潔儀婚後榮升闊太，不時出入馬場。（IG@zoeysham）

Hermès Lindy。（IG@zoeysham）

大曬名牌手袋。（IG@zoeysham）

Hermès Birkin。（IG@zoeysham）

貴婦生活。（影片截圖）