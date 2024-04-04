傅穎簽約新公司獲老闆揸豪車接機入住複式豪宅　曾傳緋聞關係匪淺

傅穎（Theresa）近年長駐內地發展，除了拍戲之外，亦有積極直播帶貨，曾先後定居北京、廣州、上海，直至近日她簽約新公司，並已搬到東莞，而新公司的老闆原來就是其前緋聞男友胡清藍。日前胡清藍上載了一段影片，並宣布傅穎正式加入公司，他更親自揸售價逾400萬的林寶堅尼豪車去機場接傅穎！

傅穎（Theresa）近年長駐內地發展。（小紅書圖片）

上個月底清空在上海的屋企。（小紅書圖片）

近日傅穎簽約新公司，並已搬到東莞，而新公司的老闆原來就是其前緋聞男友胡清藍。（小紅書圖片）

胡清藍宣布傅穎正式加入公司。（影片截圖）

親自揸售價逾400萬的林寶堅尼豪車去機場接傅穎。（影片截圖）

歡迎！（影片截圖）

傅穎由上海搬到東莞。（影片截圖）

其實傅穎同胡清藍曾屬同一間唱片公司，當年以唱作歌手身份出道的胡清藍，首張專輯就請到鄧麗欣（Stephy）、楊愛瑾（Miki）擔任MV女主角，在首部電影《十分愛》中又與鍾嘉欣演對手戲，他亦是《十分愛》插曲《兩個世界》的填詞人，之後他又拍過《我的最愛》及《保持愛你》，備受力捧，但在2008年他因患皮膚病決定退出幕前，同年年底解約後回到家鄉東莞發展，自此甚少公開露面。

胡清藍在首部電影《十分愛》中與鍾嘉欣演對手戲。（視覺中國）

曾參演《我的最愛》。（視覺中國）

《保持愛你》。（視覺中國）

胡清藍在2012年與「牙縫姐」結婚。（影片截圖）

近年兩公婆積極直播帶貨，去年更搬入超大豪宅！（影片截圖）

胡清藍在2020年年底開始玩抖音，近年與老婆「牙縫姐」積極直播帶貨，在抖音坐擁超過142萬粉絲，人氣強勁。今次胡清藍與相識近20年的傅穎再度合作，除了親自揸車去接她之外，還安排了複式豪宅給對方入住。片中所見，大屋非常豪華，胡清藍提前將傅穎的大頭照錄入系統，所以傅穎入𨋢後無須撳掣，電梯已自動識別她要去的樓層，相當高科技！而傅穎入住的豪宅是複式設計，屋內設有旋轉樓梯，大廳樓底極高，空間闊落，牆身同地磚都採用雲石。胡清藍更親自幫傅穎的愛貓砌貓架，他笑言：「呢個老細做得好卑微呀。」不過網民就紛紛留言大讚他是絕世好老闆！

胡清藍與傅穎相識近20年。（影片截圖）

胡清藍提前將傅穎的大頭照錄入系統。（影片截圖）

所以傅穎入𨋢後無須撳掣，電梯已自動識別她要去的樓層。（影片截圖）

複式豪宅。（影片截圖）

空間闊落。（影片截圖）

牆身同地磚都採用雲石。（影片截圖）

胡清藍更親自幫傅穎的愛貓砌貓架。（影片截圖）