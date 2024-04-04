前港姐擔任活動司儀表現淡定曬流利英文　名校畢業精通多國語言

現年52歲的陳霽平（Maria）在1995年參選港姐後加入TVB，離巢後轉型做專業司儀，精通多國語言的她更成為司儀界的搶手貨。日前陳霽平分享了擔任活動主持的近照，身穿高衩晚裝的她身形Fit爆，皮膚依然白滑緊緻，魅力不減！而陳霽平在活動上更以流利英文主持，全程表現淡定，非常出色！

日前陳霽平分享了擔任活動主持的近照。（IG@ladyladymc）

大曬流利英文。（影片截圖）

出生於台灣的陳霽平，小學畢業後就到美國升讀中學，之後在加拿大多倫多大學主修商業及心理學，回港後於香港中文大學修讀傳理系碩士，曾擔任過中大傳理系助教。陳霽平曾參演過不少TVB劇集，當中她在2004年憑《金枝慾孽》中寶嬋姑姑一角獲提名「本年度我最喜愛的飛躍進步女藝員」，但她在2008年拍完《珠光寶氣》後選擇離巢，回復自由身的她曾參演HKTV劇集，但近年已沒有參演幕前演出。

陳霽平（Maria）在1995年參選港姐後加入TVB。（視覺中國）

曾參演《天幕下的戀人》。（影片截圖）

曾在《金枝慾孽》中飾演寶嬋姑姑。（YouTube影片截圖）

2008年拍完《珠光寶氣》後選擇離巢。（影片截圖）

陳霽平精通英語、國語、廣東話、日語及法語，她淡出幕前後開始做英文補習老師，同時亦有兼任作家，曾出書教授學習英語心得，又出過英文發聲應用程式，教授常用英語的準確讀法。現時陳霽平主要擔任司儀，但生活低調的她甚少更新社交平台，不過仍可見她保養得宜，身材同外貌都依然Fit爆，絕對是圈中的凍齡美女之一！

教授常用英語的準確讀法。（IG@ladyladymc）

保養得宜。（IG@ladyladymc）

皮膚依然白滑緊緻！（IG@ladyladymc）

同江希文聚會。（IG@ladyladymc）