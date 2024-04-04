80年代無綫御用童星移台近況曝光　經歷人生最大一次地震險毀珍藏

80年代的無綫劇集經常出現一位童星，他演過多部經典劇集的男主角童年，是無綫的御用男一童年，他就是現年51歲的馮志豐。馮志豐雖然近年已經退居幕後，曾在商台擔任主持兼監製，不過他的樣貌與小時候基本上沒有太大分別，勾起了不少網民的集體回憶。馮志豐年前已移居台灣，昨日台灣花蓮縣昨日（3日）上午發生7.2級地震，馮志豐也有感受到地震和受到影響，事後他於社交平台留言報平安。

馮志豐。(fb圖片)

馮志豐與任達華。(fb圖片)

馮志豐留言寫道：「經歷人生最大一次地震7.5級。人在家企都企唔穩。蝙蝠洞基地，蝙蝠俠和羅賓跌倒，鐘博士的頭部被硬物壓着。鐵皮鐵人28號震跌在地上，尚幸初版鐵皮沒沒被震跌。」不少網民都留言表示最緊要人無事。

馮志豐家中珍藏被震跌了。(fb圖片)

馮志豐家中珍藏被震跌了。(fb圖片)

馮志豐家中珍藏被震跌了。(fb圖片)

馮志豐家中珍藏被震跌了。(fb圖片)

馮志豐家中珍藏被震跌了。(fb圖片)

馮志豐家中珍藏被震跌了。(fb圖片)

童星出身的馮志豐，在佳視藝員訓練班當學員的姐姐推薦下入行，5歲開始踏上童星之路，從80年代開始演出不少無綫經典劇集，最令人印象深刻的包括有《京華春夢》入面飾演劉松仁和汪明荃的兒子，《射鵰英雄傳》中飾演黃日華的童年郭靖、《神鵰俠侶》中飾演劉德華的童年楊過，還有《蘇乞兒》中的初三，以及在《執到寶》飾演的聰仔，演技出眾的他，深得劇迷的喜愛。馮志豐十九歲時，他在《人在邊緣》中飾演一個毫不起眼的囚犯角色後，令他覺得自己不應繼續當演員，於是決定退出電視圈，專心讀大學，其後有從事幕後工作。在2022年，任職商台的馮志豐為了家人請辭，並舉家移居台灣生活。

馮志豐已移居台灣。(fb圖片)

馮志豐小時候的演出。(網上圖片)

馮志豐小時候的演出。(網上圖片)

馮志豐小時候的演出。(網上圖片)

馮志豐小時候的演出。(網上圖片)