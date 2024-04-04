影帝影后疑搬家曝光逾億豪宅內部任睇　裝潢珍藏極盡奢華令人咋舌

藝人居住的豪宅總是令不少人十分好奇，近日內地網上流出一段影片，聲稱是影帝影后於上海的豪宅搬家，片段內容更公開了豪宅內部裝潢擺設以及當中珍藏等，由於內裏極盡奢華，且沒有開名是那位影帝影后的寓所，隨即引起網民熱議，齊齊猜測屋主是誰，不少人都估是梁朝偉劉嘉玲這對影帝影后夫妻。

梁朝偉與老婆劉嘉玲。(ig圖片)

梁朝偉與老婆劉嘉玲。(ig圖片)

梁朝偉與老婆劉嘉玲。(ig圖片)

片中一開始可以見到一座金雞百花影后獎座，劉嘉玲曾於2007年憑電影《好奇害死貓》榮獲此獎項。從影片可見這棟豪宅樓高有三層，片段指它價值1.1億人民幣，內裡設計裝潢別具氣派，極盡奢華。豪宅內部以白色及灰色為主色，客廳和飯廳都非常寬敞，擺放了多張巨型梳化，十人餐枱，還有半開放式廚房，隨時可以在家中招呼大班朋友開派對。豪宅內還有多間套房，還有露台可觀賞屋外迷人景色。其中一間套房的浴室更用上玻璃設計，可以一覽無遺，無遮無掩，又設有按摩浴缸可以浸鴛鴦浴，極之有情趣。屋內的衣帽間更是有如服飾店般誇張。

片段一開始就是一個金雞白花影后獎項。(小紅書)

豪宅內的珍藏有各種高級名牌的珠寶首飾、名錶、手袋、以及中外藝術品等，就連茶具及餐具都用上銀器，還有天價的高級訂製禮服和矜貴的皮草等，也有擺滿了一整個大櫃的美酒和茅台。屋中還放了一座三角琴，發文者稱這座鋼琴價值逾百萬，是今次搬家難度最高的物件之一，梁朝偉當年拍攝電影《風再起時》曾為了角色跟老師學琴，估計他當時在家中就是以此三角琴來練琴。

有指是影帝影后於上海的豪宅因為要搬家而曝光了。(小紅書)

有指是影帝影后於上海的豪宅因為要搬家而曝光了。(小紅書)

有指是影帝影后於上海的豪宅因為要搬家而曝光了。(小紅書)

有指是影帝影后於上海的豪宅因為要搬家而曝光了。(小紅書)

有指是影帝影后於上海的豪宅因為要搬家而曝光了。(小紅書)

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有指是影帝影后於上海的豪宅因為要搬家而曝光了。(小紅書)

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有指是影帝影后於上海的豪宅因為要搬家而曝光了。(小紅書)

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有指是影帝影后於上海的豪宅因為要搬家而曝光了。(小紅書)

梁朝偉曾跟老師學彈琴。

有指是影帝影后於上海的豪宅因為要搬家而曝光了。(小紅書)

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有指是影帝影后於上海的豪宅因為要搬家而曝光了。(小紅書)

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梁朝偉與劉嘉玲向來有投資物業，據悉，兩人名下擁有的香港豪宅至少有10間，總市值近10億港幣。劉嘉玲在內地也持有多個物業，遍佈北京、蘇州以及上海，這些豪宅估值驚人。