昔日小生殺手49歲生日Keep住童顏　曾歷婚變支持老公圓歌手夢

昨日（3日）是鄺文珣（May）的49歲生日，她在IG曬出一張與老公應德榮及囡囡的合照，並透露連日來獲不少親友送上生日祝福，令她倍感幸福！相中所見，戴着Cap帽的鄺文珣保養得宜，即使已是三孩之母，但仍Keep住童顏，皮膚白滑緊緻，散發出一陣少女氣息！鄺文珣更獲老公送上大紥玫瑰花及蛋糕，三人一起慶祝非常溫馨！

生日快樂！（IG@luciamayk）

少女味十足！（IG@luciamayk）

出道時被譽為「翻版劉嘉玲」的鄺文珣當年在《真情》中飾演Joan，以及《鹿鼎記》中飾演郡主沐劍屏，至今仍令人印象深刻。樣靚又純品的鄺文珣身邊不乏追求者，有「小生殺手」之稱的她當年與劉愷威戲假情真，但有傳因男方名氣不高又不上進，最後分手收場。其後鄺文珣又與曹永廉、鄭敬基拍過拖，最後她情歸富商老公應德榮，兩人在2006年結婚，婚後鄺文珣淡出演藝圈，專心照顧家庭，但二人的婚姻之路並不平坦，她曾在訪問中透露老公因事業遇阻滯，壓力爆煲，將她變成「出氣袋」，兩公婆經歷過爭吵、冷戰、離家出走，甚至提出離婚。

鄺文珣與劉愷威當年因合作拍攝《真情》而撻着。（影片截圖）

鄺文珣在《鹿鼎記》中飾演的小郡主沐劍屏十分經典。（影片截圖）

鄺文珣在2006年與商人應德榮結婚後就淡出演藝圈，兩人育有兩子一女。（IG@luciamayk）

鄺文珣坦言婚後從不呷醋，因為老公給予足夠的安全感，更會主動報備同女性接觸。（影片截圖）

原來應德榮的心結源自與父親關係差劣，當年他曾參加TVB藝員訓練班，但被爸爸阻止入行，要求他接手家族製衣生意，但兩父子因理念不同爭拗不斷，於是他憤然離開自行創業，可惜最終生意失敗，想法亦開始變得偏激，甚至遷怒家人。幸好最後兩公婆靠信仰走出婚姻低谷，成功挽回關係。而應德榮更在太太鼓勵下參加TVB節目《中年好聲音》，雖然50強止步，但他亦很開心能參賽圓夢：「我多謝自己行到這一步，我估唔到。我終於可以將這個影響我上半世的遺憾放低了。」現時應德榮投身保險業，而鄺文珣亦積極進軍內地發展，同時兼顧家庭，一家五口幸福美滿。

應德榮在太太鼓勵下參加TVB節目《中年好聲音》，50強止步。（影片截圖）

鄺文珣與陳少霞、梁小冰、劉喬方在內地綜藝節目《無限超越班》中重聚。（微博@梁小冰Sabrina）

一家五口幸福美滿。（IG@luciamayk）