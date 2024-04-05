「御用社團叔父」深圳搭地鐵　曾被亞視炒魷加入TVB憑演惡人出位

現年68歲的資深演員鄭恕峰近年參演了不少影視作品，雖然不是主演角色，但仍憑爐火純青的演技令觀眾留下深刻印象，當中更以演反派尤為突出，惡人形象深入民心。日前有內地網民在深圳偶遇鄭恕峰，並曬出照片，寫道：「喺深圳地鐵見到HK老影星。」相中所見，獨自搭地鐵的鄭恕峰手抱黑色背囊，一身休閒打扮，不少網民都認出他，紛紛留言道：「御用社團叔父」、「屠伯」、「小時候經常在亞視出現」。

鄭恕峰憑惡人形象深入民心。（微博@鄭恕峰）

有內地網民在深圳偶遇鄭恕峰。（小紅書圖片）

低調。（小紅書圖片）

不少網民都認出他。（網上截圖）

經常演反派。（影片截圖）

鄭恕峰在1976年報考TVB藝員訓練班，雖然被錄取，但因要照顧患病父親而放棄入學，其後改報麗的電視藝訓班，與陳秀雯是同期同學。鄭恕峰曾參演《天蠶變》、《大俠霍元甲》、《書劍恩仇錄》、《家變》等，亦有出演《我和殭屍有個約會》系列及《情陷夜中環》系列，但在約2010年，鄭恕峰卻被亞洲電視「炒魷」，仍要養家供樓的他在劉錫賢幫忙下接到不少北上登台的工作，助他成功度過難關。不過由於太太希望他留港工作，所以他向無綫自薦，但一直沒有回覆。幸好其後獲李司棋「搭路」將履歷直接交給TVB高層曾勵珍，由特約演員做起，並成為TVB旗下藝人。

鄭恕峰曾參演不少劇集。（微博＠鄭恕峰）

鄭恕峰在劉錫賢幫忙下接到不少北上登台的工作。（電視截圖）

好受歡迎。（微博＠鄭恕峰）

鄭恕峰加入TVB後多次被安排演惡人，近年較為人熟識的包括《金宵大廈》的劫匪頭目刀疤、《C9特工》的法團主席以及去年播出的《一舞傾城》中飾演社團叔父屠伯，霸氣十足！

鄭恕峰加入TVB後多次被安排演惡人。（電視截圖）

《C9特工》演法團主席。（YouTube影片截圖）

《一舞傾城》中飾演社團叔父屠伯。（影片截圖）

圈中人緣甚廣。（微博＠鄭恕峰）

圈中人緣甚廣。（微博＠鄭恕峰）

圈中人緣甚廣。（微博＠鄭恕峰）