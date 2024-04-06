莊思敏親爆與台灣前夫離婚原因　三觀不合：一個中國很重要！

現年43歲的「拿督千金」莊思敏在2020年與拍拖半年的台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian）於自家豪宅低調完婚，但這段婚姻僅維持了兩年半左右，兩人在2022年11月離婚。莊思敏曾在接受訪問時透露因與前夫長期分居港台兩地，聚少離多，雙方在定居問題上產生嚴重分歧，最後莊思敏「被離婚」，兩人之間不涉第三者。早前莊思敏拍片大談婚姻觀，期間更大爆與前夫因三觀不合爭吵不斷，雙方無法再繼續維持這段婚姻。

2020年莊思敏與拍拖半年的圈外男友在自家豪宅低調完婚。（IG@jacquelinchng）

莊思敏曾與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian）有過一段婚姻。（IG@jacquelinchng）

曾經好恩愛。（IG@jacquelinchng）

可惜最後離婚收場。（IG@jacquelinchng）

莊思敏拍片大談婚姻觀。（影片截圖）

首先要看清楚對方的缺點。（影片截圖）

第二就是三觀。（影片截圖）

莊思敏認為兩個人結婚需要從4大方面去考慮，首先要看清楚對方的缺點，如果可以接受對方在生活方面的小缺點，就可以考慮結婚。第二就是三觀，莊思敏指拍拖期間可能甚少談及關於政治等敏感話題，所以未必知道雙方的想法是否一致，她透露與前夫就在這方面出現分歧：「結婚之後常常在一起看新聞之後，我有我的想法，他有他的想法，就是『一個中國』這個理論，我們就會常常吵起來了，所以最後就發現真的是不行的，一個中國很重要！」

莊思敏指拍拖期間可能甚少談及關於政治等敏感話題，所以未必知道雙方的想法是否一致。（影片截圖）

她透露與前夫就在這方面出現分歧。（影片截圖）

產生分歧。（影片截圖）

爭吵不斷。（影片截圖）

強調一個中國很重要！（影片截圖）

還要考慮跟對方家人相處的問題。（影片截圖）

最後就是經濟方面。（影片截圖）

莊思敏續指還要考慮跟對方家人相處的問題，包括對方家長的性格、家庭相處模式、規矩及要求等等；最後就是經濟方面，莊思敏認為每個人都應該有自己的存款，可以實現購物自由：「每一個男生或者是女生，我都贊成大家要存起來一點點的私房錢，留一條後路給自己，如果真的相處不開心要分開的時候，也不會太麻煩。」去年莊思敏一度與徐熙媛（大S）前夫汪小菲傳出緋聞，但其後她澄清雙方只見過幾次面，她亦積極參加相睇，相睇對象包括大隻猛男、杭州富二代、25歲小鮮肉等，可見她依然有市場！

莊思敏認為每個人都應該有自己的存款。（影片截圖）

留條後路。（影片截圖）

結婚唔係有愛情就夠。（影片截圖）

有好多現實問題需要處理。（影片截圖）

莊思敏積極參加相睇。（影片截圖）

原來莊思敏十分搶手。（影片截圖）

1號相睇對象。（影片截圖）

男方身高183cm，今年38歲，來自哈爾濱，幽默風趣又識煮飯，有車有樓，更有八舊腹肌，絕對算是筍盤！（影片截圖）

2號相睇對象。（影片截圖）

3號相睇對象。（影片截圖）