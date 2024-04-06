詹天文成王力宏顧嘉煇師妹　獲伯克利音樂學院取錄

香港中學文憑考試DSE第一科將於4月9日開考，TVB女團After Class兩位成員鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），不約而同都是應屆考生。但Windy報喜指自己已獲取錄，更是國際知名音樂學院﹗



Gigi炎明熹、Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美及Windy詹天文組成女團After Class，已經好耐無合體。（IG：@chantelyiu）

After Class成員詹天文Windy是應屆DSE考生。（IG：@win_dy__）

After Class成員詹天文Windy剛滿18歲。（IG：@win_dy__）

Windy於IG限時動態內上載電郵截圖並寫道：「完成一個重要的目標，繼續努力！！！大家也一起加油！」原來是國際知名的音樂學府Berklee College of Music伯克利音樂學院發出的取錄信﹗Windy透露自己在3月初進行網上面試，並憶述：「面試嗰陣緊張到震。」成為顧嘉煇、王力宏、韓國歌手PSY及歐陽娜娜同校師妹。

詹天文Windy上載取錄電郵相當興奮。（IG：@win_dy__）

詹天文Windy指3月時網上面試。（IG：@win_dy__）

五歲起跟隨專業女高音歌唱家學習正統聲樂，Windy中學入讀香港首間音樂學校，在學校社際音樂比賽中演唱莫札特《魔笛》中的「夜后」，盡展實力，影片更在台灣爆紅被形容為「聲樂界的明日之星」。

詹天文Windy在學校社際音樂比賽中演唱莫札特《魔笛》中的「夜后」，盡展實力。（影片截圖）

相隔數小時後，Windy再作解釋會繼續完成DSE考試：「多謝大家嘅關心同祝福，收到email嗰下真係開心到飛起了，哈哈哈哈哈，而目前我都有申請其他大學，會好好地考完DSE、參加埋其他學校嘅面試先。完成後再做最終決定到時會再同大家講的！ 再次感謝大家！」