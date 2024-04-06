《反黑2》傳因資問題全面停拍　陳煒爆料記招後從來無收過劇本

由陳小春、陳國坤和王合喜等主演的網劇《反黑》第一季口碑強勁，時隔六年，監製宋本中於去年11月聲威氣勢舉行記招宣布開拍第二季，直指投資金額高達2億港元，新劇除了原班人馬外，亦會加入謝天華、陳煒、陳山聰、肥媽等人陣容鼎盛。不過今日有傳《反黑2》因資金問題突然全面停工。

陳煒透露《反黑2》記招後都未收到劇本。（梁碧玲攝）

陳煒今晚（6/4）現身新蒲崗睇舞台劇，就事件接受《香港01》訪問時說：「其實我自己就唔係好清楚件事係點，因為自己就仲未開工，都係等緊佢哋通知，而我自己都想知幾時先開得工。喺上星期我去畫展見到呢套劇嘅監製陳欣健，我都有問佢我幾時先開得工，佢就答我都快嘅啦，再過多兩三個星期左右啦。（擔唔擔心之後開唔到工？）我唔清楚，因為4月我就安排咗工作，要拍旅遊節目，到5月份我又要開另一部劇，變咗我都未知我嘅時間點樣去安排。」

陳煒今晚睇舞劇台。（梁碧玲攝）

煒哥續說：「其實我之前都有見到其他同事去開工，同埋都有聽到導演宋本中佢好似病咗一段時間，而其他嘢我就唔清楚。（未證實停拍？）我知係休息咗一段時間係冇開嘅，好似由農曆年之後就冇再開拍。（記招後有冇收到劇本？）係冇嘅，我只係知道自己嘅角色係乜，同埋大概嘅內容，我係未開過工。」